تبادل خبرات بين «مرور دبي» والشرطة الفرنسية

المصدر: دبي - البيان

استقبل العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وفداً من الشرطة الفرنسية، يضم اللواء أوليفر باكيت، ولوران كوزاني، الملحق الإقليمي للأمن الداخلي، وذلك ضمن زيارة تهدف لتبادل المعارف والخبرات بين الجانبين.

تدريب

وتم خلال اللقاء الذي حضره العقيد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، ومديرو الإدارات الفرعية، وممثلون عن الشرطة الفرنسية، بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات والتجارب والتدريب في مختلف المجالات الأمنية، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون حول الأمور المتعلقة بالسلامة المرورية.

ارتقاءوثمن العميد سيف مهير المزروعي هذه الزيارة، مؤكداً عمق العلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين في المجالات الشرطية كافة، وأهمية تبادل الخبرات بينهما، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي وتحقيق الأهداف والطموحات، التي يسعى إليها البلدان بأداء متميز وبجودة وكفاءة عالية.

وأشاد الوفد الفرنسي بالسمعة المتميزة للإدارة العامة للمرور، وجهودها في نشر الأمن والأمان في طرقات الإمارة، وتوفير الوقت والجهد وتسخير التكنولوجيا، وتطويرها لخدمة أفراد الجمهور.