انطلاق مجالس شرطة أبوظبي المجتمعية بشعار «أمن وأمان وتسامح»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شرطة أبوظبي عن تنظيم مجالسها المجتمعية خلال العام الجاري، تحت شعار (أمن وأمان وتسامح)، وذلك بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وأكد العقيد الدكتور حمود العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع أن المجالس ستكون على مدار العام، وسيتم خلالها طرح موضوعات اجتماعية وأمنية متنوعة، بمشاركة أفراد المجتمع، ويستضيفها عدد من المواطنين.

حوار

وقال إنها تعد فرصة لفتح باب الحوار الهادف وطرح القضايا الاجتماعية التي تهم المواطنين والمقيمين، ونقل رسائل الشرطة إلى المجتمع، والاستماع إلى آراء ومقترحات الجمهور.

وتهدف المجالس إلى المساهمة في تطوير العمل الشرطي وتقديم الحلول الإبداعية، وتعميق الشراكة المجتمعية وترسيخ المواطنة الإيجابية، ومعاني الولاء والانتماء للوطن.