خدمات متكاملة من شرطة أبوظبي في «مركز التعيين الشامل»

المصدر: أبوظبي - البيان

قال العميد محمد سعيد الكعبي مدير إدارة الاختيار والتعيين بقطاع الموارد البشرية، إن مركز التعيين الشامل في شرطة أبوظبي، يقدم حزمة من الخدمات المتكاملة للمتقدمين للعمل لديها، تحت سقف واحد، بهدف إنجاز معاملات المتقدمين للعمل بيسر وسهولة، ولتمكينهم من الالتحاق بالبرامج والدورات التدريبية المتخصصة على مدار العام، من أجل الارتقاء بالأداء، على نحو يسهم في الإنجازات التطويرية للعمل الشرطي والأمني.

وأشار إلى أن المركز أحد أولويات شرطة أبوظبي في الاهتمام بالكوادر الوطنية، وتحفيزها على الإبداع والتطور، في بيئة عمل تشجعهم على الارتقاء بمسيرة التحسين والتطوير، وفق أفضل الممارسات العالمية المتطورة، بما يلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة في إسعاد أبناء الوطن.