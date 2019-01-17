الطقس في الإمارات حتى الاثنين

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، من يوم غد وحتى الاثنين المقبل، ما بين الصحو والغائم والرطب جزئيا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ابتداء من الجمعة.

وتفصيلاً، قال المركز إن الطقس سيكون غداً صحواً بوجه عام يصبح غائماً جزئياً إلى غائم ليلاً، فيما يحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة أحياناً على أقصى المناطق الشمالية في آخر الليل، بينما يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة خاصة غرباً، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجياً وتكون قوية على البحر ليلاً مثيرة للغبار والأتربة أحياناً على بعض المناطق الداخلية المكشوفة.

ونوه إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية من 25 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س على البحر.

أما البحر، فأوضح أنه سيكون متوسطا إلى مضطرب، يصبح شديد الاضطراب ليلاً في الخليج العربي، وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وعن توقعاته ليوم الجمعة المقبل، أوضح أن الطقس سيكون خلاله مغبرا مع أتربة مثارة، وغائما جزئياً بوجه عام، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بينما تكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً على البحر ومثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الداخلية المكشوفة.

ولفت المركز إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية من 30 إلى 40 تصل إلى 60 كم/س على البحر، بينما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

أما عن السبت المقبل، فقال إنه سيكون غائما جزئياً إلى غائم أحياناً ولطيف الحرارة نهاراً، وبارداً إلى بارد نسبي ليلاً، مع استمرار للرياح الشمالية الغربية النشطة السرعة والقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

وأفاد بأن الرياح ستكون شمالية غربية من 30 إلى 40 تصل إلى 55 كم/س على البحر، فيما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

وعن الاحد المقبل، أوضح أن الطقس سيكون خلاله رطبا صباحاً خاصة على المناطق الداخلية، يصبح صحوا إلى غائم جزئياً أحيانا، بينما الرياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة خاصة ظهراً.

ولفت إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية من 30 إلى 40 تصل إلى 55 كم/س على البحر، بينما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

وقال المركز إن الطقس سيكون، الاثنين المقبل، رطبا صباحاً، فيما يحتمل تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، يصبح صحوا إلى غائم جزئياً خاصة على المناطق الشمالية والشرقية، بينما الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار وبعض الأتربة على المناطق الداخلية نهاراً.

ونوه إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية من 25 إلى 35 تصل إلى 48 كم/س على البحر، بينما البحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.