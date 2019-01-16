محمد بن زايد يلتقي أهالي مدينة العين في قصر المويجعي التاريخي

المصدر: وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، عددا من أهالي مدينة العين في قصر المويجعي التاريخي.

وتبادل سموه وأهالي مدينة العين، بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، الأحاديث الودية حول قيم التآلف والتلاحم والتواصل الأصيلة التي يتحلى بها مجتمع الإمارات باعتباره أسرة واحدة، إضافة إلى تقاليده المتوارثة والروابط القوية التي تجمع بين قيادة الدولة وشعبها تحت مظلة محبة الوطن والانتماء لترابه والمحافظة على مكتسباته.

واستحضر سموه والحضور جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وحرصه على تعزيز العادات والتقاليد الإماراتية والحفاظ على مكونات وأصالة الموروث الشعبي الذي تميزت به الهوية الوطنية الإماراتية، مشيدين بحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " على مواصلة السير على نهج المؤسس من أجل محافظة الأجيال المقبلة على هذه القيم والموروثات الأصيلة.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال حديثه مع الأهالي، إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بالتواصل مع أبناء الوطن والتعرف على شؤونهم وأحوالهم.

من جانبهم، أعرب الأهالي عن بالغ سرورهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معربين عن مشاعر الولاء والمحبة للقيادة الحكيمة، سائلين الله عز وجل أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان ويسبغ على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " موفور الصحة والعافية ويبقيه ذخرا للوطن، مؤكدين أن هذه اللقاءات تعكس عمق التلاحم والتآلف بين القيادة والشعب والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن الغالي.

وتجول سموه في المعرض المقام في فناء قصر المويجعي، حيث تعرف من معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة والقائمين على القصر .. على محتويات الفعاليات التي تسرد قصة القصر ومن سكنه من أسرة آل نهيان على مدار أربعة أجيال، وتركز بشكل خاص على حياة وإنجازات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وتتتبع مراحل تعلم سموه واستعداده المبكر للقيادة، حيث ولد سموه ونشأ في هذا القصر، كما يُقدم المعرض التسلسل الزمني لحياة أفراد العائلة الحاكمة لأبوظبي وعلاقتهم بقصر المويجعي.

وتفقد سموه البرج الشمالي الغربي الذي قضى فيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " السنوات الأولى من طفولته، حيث يحتوي البرج على 7 غرف.

يشار إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " كان قد انتقل إلى قصر المويجعي في عام 1946 عندما أصبح ممثلا للحاكم في مدينة العين، حيث ولد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في القصر بعد سنتين من انتقاله إليه، وقضى سموه شطرا من شبابه في هذا القصر يتعلم من والده مهارات القيادة وينهل من مجلسه منابع الحكمة والشجاعة والمواقف النبيلة وبذل الخير لأهل وطنه.

وقد شيد قصر المويجعي التاريخي بمقربة من الواحات منذ نحو 100 عام، حيث تم بناؤه في السنوات الأولى من القرن العشرين في عهد الشيخ زايد بن خليفة الأول وكان بناؤه بارزاً على الرغم من بساطته، إذ كان يتميز بهيكله المربع وأبراج الزوايا البارزة وبوابة المدخل الكبيرة، وكان يستخدم كديوان للحكم.

حضر اللقاء، معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان.