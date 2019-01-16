عبد الله بن زايد يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي موسى فاكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة - بحث العلاقات الإماراتية الأفريقية وسبل تعزيزها وتنميتها في ظل ما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بزيارة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للدولة مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز وتنمية أوجه التعاون المشترك مع دول الاتحاد الأفريقي في مختلف المجالات.

من جانبه أشاد معالي موسى فاكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بدور الإمارات الداعم للدول الأفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقي مؤكداً حرص المفوضية على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات.

وعقب اللقاء .. وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وموسى فاكي محمد على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات والاتحاد الأفريقي بشأن آليات المشاورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما شهد سموه التوقيع على عقد مشاركة الاتحاد الأفريقي في معرض إكسبو 2020 ووقع من جانب الدولة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومن جانب الاتحاد الافريقي موسى فاكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.