توقعات بسقوط أمطار شمال الدولة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً ليلاً، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة في المساء والليل خاصة على البحر والجزر وشمال الدولة، والرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تصبح نشطة إلى قوية خاصة على البحر بعد الظهر والمساء، وتكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق المكشوفة ليلاً.

حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 25 - 35 كم/ساعة، تصل إلى 55 كم/ساعة أحياناً على البحر.

والموج في الخليج العربي متوسط يصبح مضطربا إلى شديد الاضطراب ليلاً..ويحدث المد الأول عند الساعة 09:01 والمد الثاني عند الساعة 23:12 والجزر الأول عند الساعة 16:40 الثاني عند الساعة 03:08 .

وفي بحرعمان الموج متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 19:42 الثاني عند الساعة 06:03، والجزر الأول عند الساعة 12:40 الثاني عند 00:48 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 15 80 25

دبي 28 17 75 30

الشارقة 27 14 80 35

عجمان 29 16 80 30

أم القيوين 28 15 75 35

رأس الخيمة 26 15 85 45

الفجيرة 27 19 80 45

العين 28 16 75 35

ليوا 28 15 85 35

الرويس 29 15 90 30

السلع 28 16 85 35

دلما 25 20 85 50

طنب الكبرى 25 18 85 45

طنب الصغرى 25 18 85 45

أبو موسى 25 18 85 45