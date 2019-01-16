«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير قطاع السياحة

المصدر: الشارقة ــ البيان

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس.

وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس.

وذلك صباح أمس بمكتب صاحب السمو الحاكم.واطلع المجلس على المذكرة المعدة من قبل دائرة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة والمقدمة من رئيسها خالد جاسم المدفع، واستعرض المدفع أمام المجلس تفاصيل المذكرة التي تهدف إلى تطوير قطاع السياحة وتوفير أفضل الخدمات للزوار والسياح، بما يتواكب مع النهضة التي تشهدها الشارقة في مختلف القطاعات والصعد.

وانتهى المدفع إلى تقديم عدد من التوصيات التي من شأنها تطوير قطاع السياحة في الإمارة من خلال وضع آليات مناسبة تخدم هذا القطاع الحيوي والمهم، وإبراز ما تملكه الإمارة من مقومات جذب سياحي، واعتمد المجلس التوصيات المقدمة.

واعتمد المجلس اتفاقية التعاون المزمع توقيعها بين هيئة الوقاية والسلامة وجامعة الشارقة، والتي تقضي بطرح برنامج الدبلوم المهني للصحة والسلامة المهنية، لموظفي هيئة الوقاية والسلامة.

وأشار الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، إلى أن برنامج الدبلوم المهني يهدف إلى إثراء معارف المشاركين بالمفاهيم الحديثة في التدريب، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في إعداد البرامج التدريبية ذات العلاقة بالصحة والسلامة المهنية. وحسب الاتفاقية تتولى جامعة الشارقة طرح برنامج الدبلوم المهني في الصحة والسلامة المهنية وفق الأصول الأكاديمية بواقع 135 ساعة معتمدة.