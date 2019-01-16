حاكم رأس الخيمة يوجه بإجراء مسح أثري لموقع تاريخي بالحمرانية

المصدر: رأس الخيمة - وام

وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بإجراء مسح أثري موسع على موقع تاريخي في منطقة الحمرانية برأس الخيمة عثر فيه على تحف وقطع أثرية قديمة تمهيداً لإجراء عمليات تنقيب لتحديد معالم الموقع وقيمته التاريخية والحضارية.

جاء ذلك خلال تسلم سموه هدية أثرية عبارة عن قطع فخارية ومعدنية وحلي قديمة عثر عليها المواطن سعيد سالم بن نايع الطنيجي وأهداها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة الذي أمر بنقلها لدائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة لدراستها وجمع الدلائل الأثرية جمعاً منهجياً.

وثمن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة المبادرات الفردية لأبناء الوطن التي من شأنها الحفاظ على الإرث الحضاري والتاريخي والموروث المادي لدولة الإمارات وتوثيق الحضارات القديمة وطبيعة الحياة التي عاشت في المنطقة وارتباطها بالحضارات في مختلف المناطق باعتبارها مصدراً رئيساً لحفظ تاريخ الدولة ورمزاً من رموز الهوية الوطنية وشاهداً حياً على التراث الحضاري والثقافي التي تعكس حضارتها الأصيلة التي قامت فيها منذ القدم.

وأكد المواطن سعيد بن نايع الطنيجي أن التحف الأثرية التي عثر عليها في منطقة الحمرانية تعد جزءاً من موروث الدولة وتحكي العديد من التفاصيل التاريخية القديمة التي تحتاج للبحث والدراسة من قبل المختصين في علم الآثار لذا كان إهداؤها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة من منطلق إيمان سموه وحرصه على الحفاظ على توثيق تاريخ الإمارة والحضارات القديمة التي مرت بها.

حضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي وأحمد عبيد الطنيحي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة وعدد من المسؤولين.