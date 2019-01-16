أبوظبي تتبنى سياسات متطورة للاستدامة الزراعية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد سعيد البحري سالم العامري مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أن إمارة أبوظبي حققت إنجازات كبيرة نحو استراتيجية الاستدامة الشاملة بما فيها الاستدامة الزراعية والغذائية، من خلال اهتمامها المستمر في مجالات التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل والاعتماد بشكل كبير على الاقتصاد القائم على القطاعات غير النفطية للحفاظ على صدارتها في مؤشر التنافسية العالمي، وتبنيها لاقتصاد قائم على المعرفة والابتكار يسهم في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

رؤية

وأشار العامري إلى أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يسعى من خلال رؤيته إلى أن يكون مؤسسة معترفاً بها دولياً في مجال الزراعة وسلامة الأغذية تساهم في رفاهية المجتمع، إلى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة لتحقيق الاستدامة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية عبر استقطابه لأكبر المعارض العالمية المتخصصة في مجال الابتكار الزراعي والغذائي، كالمنتدى العالمي للابتكارات الزراعية الذي يهدف لتطوير عمليات الإنتاج الزراعي اعتماداً على تقنيات مبتكرة وصديقة للبيئة تسهم في تعظيم الإنتاج بالاعتماد على مدخلات أقل مما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ عليها، ومعرض سيال الشرق الأوسط الحدث التجاري المتخصص والأسرع نمواً على مستوى المنطقة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة.