منتدى يبحث آخر التطورات في علاجات الخصوبة

المصدر: الشارقة - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يفتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، غداً، منتدى الإمارات لأمراض النساء والتوليد والإخصاب الذي يُقام في نسخته الخامسة عشرة في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الشارقة ويستمر 3 أيام. ويبحث المنتدى آخر التطورات في علاجات الخصوبة، ويتضمن برنامجاً حافلاً بالجلسات تناقش المجالات التخصصية في الخصوبة وطب الإنجاب.

وتُقام فعاليات المنتدى بإشراف الدكتورة عواطف البحر، رئيس منتدى الإمارات لأمراض النساء والتوليد والإخصاب، مدير مركز الشارقة للإخصاب في مستشفى الجامعة بالشارقة. ويشتمل برنامج المنتدى على عدة عروض تقديمية لموضوعات طبية علمية وأربع ورش عمل تركز على عمليات تنظير الرحم والخصوبة، واستخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية لأمراض النساء والولادة.

وقال الدكتور علي عبيد آل علي، المدير التنفيذي عضو مجلس أمناء مستشفى الجامعة بالشارقة: «نهدف من المنتدى إلى استعراض التغيّرات الجوهرية والتطورات التي يشهدها الطب الإنجابي، والتي تحظى باهتمام كبير من قبل الأوساط الطبية».

وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة في عدد السكان من 100 مليون نسمة في عام 1950 إلى 380 مليون نسمة عام 2017، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان 700 مليون نسمة في عام 2050، وعلى الرغم من ذلك فإن معدلات الإنجاب انخفضت من 7 أطفال للأنثى في سن الإنجاب في عام 1960 إلى أقل من 3 أطفال في عام 2017، ما مهّد الطريق نحو اللجوء إلى علاجات الخصوبة.