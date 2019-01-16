ثاني الزيودي: التميز نتاج دعم ورؤية قيادتنا الرشيدة

المصدر: دبي - البيان

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن الدعم الدائم الذي توفره القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لكافة فئات ومكونات المجتمع، يشكل حافزاً قوياً لمواطنيها مسؤولين وأفراداً لبذل مزيد من الجهد المتواصل لمواكبة توجهات القيادة وتطلعاتها، وتعزيز تنافسية الدولة ومكانتها البارزة».

وأضاف معاليه: «عبر منظومة التطوير والتميز، التي دعمت وجودها واستمراريتها القيادة الرشيدة في العمل الحكومي، تمكنت كافة جهات ومؤسسات حكومة الإمارات من تطوير منظومة عملها وتطبيق أفضل المعايير العالمية لتحقيق سرعة وكفاءة الأداء واستشراف المستقبل».

وتابع الزيودي: «خلال السنوات الماضية استفادت الجهات الحكومية كافة من المعايير والأدوات والتوجيهات التي تم إقرارها ضمن مبادرات وبرامج وجوائز التميز التي تم إطلاقها والتي كان أهمها إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 2009 برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، ثم جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز.

ومجلس الإمارات للتميز والذي يضم كل برامج التميز الاتحادية والمحلية في الدولة، ومنها برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، برنامج أبوظبي للتميز، برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، وبرنامج عجمان للتميز».