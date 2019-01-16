ناصر الهاملي: جائزة محمد بن راشد تتويج لجهود فريق عمل واحد

رفع معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمهم المتواصل وتوفير كافة ممكنات النجاح للعمل الحكومي.

وقال معاليه: «إن فوز الوزارة بجائزة أفضل جهة بمجال الحكومة الذكية والجهة الأكثر تحقيقاً للمركز الأول في التقارير الدولية ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الخامسة، يأتي تتويجاً لجهودها وعملها كفريق عمل واحد سعياً وراء تحقيق سعادة المتعاملين من خلال تقديم خدمات متميزة تنسجم مع معايير الحكومة الذكية وتحقيق أحد أهداف خطتها الاستراتيجية».

وأكد معاليه أن هذا الفوز من شأنه أن يحفز الوزارة ويضعها في الوقت ذاته أمام تحد لمضاعفة جهودها لإنجاز أهداف الحكومة الاستراتيجية المناط تنفيذها بالوزارة بالشكل المطلوب.

وهنأ معاليه سيف أحمد السويدي وكيل الوزارة بفوزه بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة، كما هنأ الدكتور عمر النعيمي الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بفوزه بالوسام لأفضل وكيل وزارة مساعد.