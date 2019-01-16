أحمد الفلاسي: قيادتنا الرشيدة رسخت مبادئ التميز والتنافسية

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: «أن ثقافة التميز نهج غرسته وعززته القيادة الرشيدة للدولة في نفوس أبنائها والمؤسسات الحكومية على اختلافها، حيث رسخت مبادئ التميز والتنافسية والريادة العالمية، وهو ما أوصل الدولة إلى مكانة مرموقة عربيا وعالميا على مختلف الصعد».

وقال معاليه تعقيباً على فوز الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الخامسة كأفضل جهة في مجال الممكنات: «إن قيادتنا الرشيدة علمتنا معاني التميز والريادة العالمية ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات».

وأضاف: «حكومتنا الرشيدة هيأت لمؤسسات الدولة كل مقومات النجاح والتميز وتحقيق مستويات رائدة ومتقدمة عالميا، وعززت كفاءتها وقدرتها على التنافسية وذلك منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فكان لها ما كان من صدارة إقليمية وعالمية وعلى الصعد كافة».