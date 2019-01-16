مليون درهم مساعدات لـ 450 حالة في مستشفى القاسمي بالشارقة 2018

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

قالت نعيمة خميس الناخي رئيسة قسم الخدمات الاجتماعية بمستشفى القاسمي في الشارقة في تصريح لـ«البيان»: «إن قيمة المساعدات، التي قدمتها مؤسسات وجمعيات خيرية وإنسانية ومحسنون وأفراد مواطنون ومقيمون في الدولة، خلال 2018 للمرضى المعسرين بالمستشفى، بلغت مليون درهم استفاد منها 450 حالة.

تمثلت في تسديد مديونيات عن عدد من المرضى، لم يتمكنوا من سدادها لظروف خاصة، مبينة أن غالبية الحالات المتعثرة مالياً عن سداد مصروفات العلاج تتعلق بحالات الولادة وعمليات وأمراض القلب والغسيل الكلوي ومرضى الثلاسيميا، وقد قام المستشفى بدفع المبالغ المترتبة عليهم، كما أنهم من جنسيات مختلفة، وجميعهم من حالت ظروفهم المادية عن سداد ما عليهم من مستحقات مالية لصالح المستشفى».

دعم

وقالت الناخي: إن المستشفى يتلقى الدعم من العديد من الجهات الخيرية العاملة في الإمارة وخارجها، ومن أفراد ومحسنين يرغبون في دعم المرضى من خلال تسديد المترتبات المالية المحتسبة عليهم من إدارة المستشفى، مبينة أن هناك متبرعاً من أهل الخير قدم 500 ألف درهم لعلاج المرضى وتوفير العلاجات لهم، وآخر تبرع بـ 237 ألف درهم لمرضى الولادات، و120 ألف درهم من آخر لتوفير الأدوية والعلاجات للمعسرين.

كما ورد لقسم الخدمات بالمستشفى تبرع بقيمة 137 ألف درهم لشراء جهاز لقسم الأطفال بالمستشفى، لافتة إلى أن القسم سوف يكثف من خططه خلال عام «التسامح»، بهدف التواصل مع الجمعيات الخيرية المعتمدة في الدولة والمحسنين ورجال الأعمال وأهل الخير من أرجاء الدولة كافة، لاستقطاب المزيد من الدعم للمرضى المعوزين.