افتتاح عيادة متخصصة في الأذن والسمعيات في مستشفى العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أعلن مستشفى العين، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) عن افتتاح عيادة متخصصة في الأذن والسمعيات بهدف تطوير الخدمات الطبية والرعاية الصحية التي يقدمها المستشفى سنويا ً لأكثر من ربع مليون مريض.

وستعمل هذه العيادة على تسهيل تقديم الخدمات العلاجية والجراحية للأذن الوسطى والتي تتضمن ترقيع الطبلة وجراحات تسوس الأذن الوسطى واستبدال كامل لعظيمات الأذن الوسطى بعظميات صناعية إذا استدعى الأمر.

خدمات

كما تتبع عيادة الأذن والسمعيات مركز الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى العين والذي يقدم حاليا العديد من الخدمات أبرزها تجميل الأنف وتعديل الحاجز الأنفي، وتقييم السمع لدى الأطفال وحديثي الولادة، وعلاج طنين الأذن وعلاج التهاب وحساسية الأنف والجيوب الأنفية، وغيرها.

وقال الدكتور غانم الحساني نائب المدير الطبي لمستشفى العين : «نسعى دائماً إلى توفير كافة التقنيات وأحدث الأجهزة التي تساعدنا على تقديم خدمات طبية متكاملة تواكب الخدمات الطبية التي تقدم في كبرى المؤسسات الصحية في العالم».