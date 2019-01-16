5 ميادين رماية لتصفيات الأندية في «الوحدات المساندة»

المصدر: أبوظبي - وام

تقام التصفيات الأولية لمنافسات الأندية المشاركة في «مهرجان الوحدات المساندة السابع للرماية» - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من 14 حتى 22 من شهر فبراير المقبل على 5 ميادين للرماية.

والميادين التي تقام عليها التصفيات هي مجمع ميادين الريف للرماية في أبوظبي - منطقة الريف الذي تقام عليه منافسات الرماية وميادين الشوزن في نادي العين للرماية والفروسية في مدينة العين وميدان الظفرة للرماية منطقة الظفرة - مدينة زايد وميدان مصفوت للرماية في إمارة عجمان وميدان الفجيرة للرماية والفروسية في إمارة الفجيرة منطقة الحيل وينتقل بعدها المتأهلين للأدوار النهائية من تلك الأندية من الرماة إلى المنافسات النهائية في مجمع ميادين الريف.

ويتوافد على مراكز التسجيل بالأندية أعداد كبيرة للتسجيل في المسابقات المختلفة من جميع الشرائح ومختلف الفئات العمرية.

15 مسابقة

ويبلغ عدد مسابقات الرماية بالأسلحة المختلفة 15 مسابقة موزعة على الفئات الرجالية والنسائية والناشئين «أولاد وبنات» وتتضمن سبع منافسات من البنادق المتنوعة من سن 17 فما فوق وهي على النحو التالي «البندقية 200 متر من عمر 17 سنة فما فوق» و«البندقية التراثية 100 متر من عمر 60 سنة فما فوق» .

و «مسدس 25 متراً من عمر 17 سنة فما فوق» و«السكتون 50 متراً من عمر 17 سنة فما فوق» إضافة إلى «البندقية صحون فرق من عمر17 سنة فما فوق» و«الشوزن سكيت من عمر 22 سنة فما فوق» و«الشوزن تراب من عمر 22 سنة فما فوق». وتشتمل الفئات النسائية على أربع مسابقات وهي «مسدس 25 متراً من عمر 18 سنة فما فوق» والسكتون 50 متراً من عمر18 سنة فما فوق» و«الشوزن سكيت من عمر 17 سنة فما فوق «إضافة إلى» الشوزن تراب من عمر 17 سنة فما فوق».

أما الناشئون للأولاد والبنات فستكون مسابقتهم على النحو التالي..«السكتون أولاد من عمر 10 - 16 سنة» و«شوزن تراب أولاد من عمر 17 - 21 سنة» و«شوزن سكيت أولاد من عمر17 - 21 سنة» إضافة إلى «سكتون بنات 25 متراً من عمر 10 - 17 سنة».