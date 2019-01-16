تعزيز التعاون القضائي بين «نيابة دبي» والقنصلية الكندية

المصدر: دبي - البيان

استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، في مكتبه بالمبنى الرئيس للنيابة العامة، مارس مارسي جروسمن القنصل العام، وامايل أريس قنصل ومسؤول الرعاية الكندية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين النيابة والقنصلية الكندية في المجالات القضائية والقانونية، ومناقشة آخر المستجدات وتبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وفي نهاية اللقاء قام النائب العام بتسليم درع تذكارية للقنصل الكندي. حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام.