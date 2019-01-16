منتسبة في شرطة دبي تنال الدكتوراه في إدارة الأعمال بمجال الابتكار

المصدر: دبي - البيان

هنّأ اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المقدم الدكتورة مرضية درويش البلوشي، رئيس قسم الماجستير في أكاديمية شرطة دبي، لنيلها درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال في مجال الابتكار من جامعة ولونغونغ الأسترالية في دبي عن دراسة ميدانية بعنوان «تقييم العوامل التي تؤثر في ابتكار العاملين في القطاع الحكومي - تجربة حكومة دبي».

واستمع اللواء المري من المقدم الدكتورة مرضية البلوشي لشرح عن رسالة الدكتوراه، حيث إن رسالتها حصلت على إشادة من المُقيمين باعتبارها من أفضل الأبحاث العلمية في مجال الابتكار وشملت مرحلتين، الأولى تمحورت حول التواصل المباشر مع أصحاب القرار، والمرحلة الثانية استطلاع رأي عينة شملت 668 موظفاً في القطاع الحكومي لتحليل ودراسة بيئة الابتكار في المؤسسات.

وقدم القائد العام لشرطة دبي شهادة تقدير وثناء للمقدم البلوشي متمنياً لها التوفيق في جهودها المهنية والعلمية.