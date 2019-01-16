شرطة رأس الخيمة تُنجز 7555 برنامجاً ودورة تدريبية في 2018

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أنجزت إدارة معهد تدريب شرطة رأس الخيمة خلال العام المنصرم 2018، نحو 7555 برنامجاً ودورة تدريبية تخصصية متنوعة، فيما شاركت من خلال فرقة موسيقى الشرطة التابعة لها بـ199 فعالية مجتمعية مختلفة مع جميع الجهات والمؤسسات والدوائر والمدارس بالإمارة، وشاركت نحو 136 منتسبة من العناصر النسائية لمختلف الدورات وورش العمل التدريبية.

وأشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالدور الكبير الذي يقوم به معهد تدريب الشرطة في تنمية قدرات منتسبي الشرطة عبر سياسة التأهيل وفق منهجية علمية ترفع مستوى الأداء وكفاءة العنصر البشري، وثمّن جهودهم المبذولة ووضعهم للخطط المدروسة بمنهجية علمية عالية المستوى والهادفة إلى تطوير بيئة عمل محفزة للإبداع ورفع مستوى الطموح والاهتمام بالموظف للمحافظة على ما توصلت إليه القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من كفاءة، كما أكد أهمية الدور الذي يلعبه المورد البشري في المجتمع.

من جهته أكد العقيد الدكتور ناصر البكر، مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، أن المعهد يعمل بكفاءة وفاعلية كوادره البشرية لتعزيز جودة الحياة العملية والعسكرية لدى منتسبي وزارة الداخلية وتقديم أفضل خدماته للجميع عبر تنظيم وتنفيذ برامج تدريبية على أعلى مستوى تتماشى مع أحدث ما توصلت إليه المعارف والمناهج العلمية من دراسة وأبحاث لتتلاءم بدورها مع وظائف الشرطة الحديثة والمتطورة، على يد أكفأ المحاضرين الذين يتمتعون بخبرة وكفاءة ودراية عالية في مختلف التخصصات والمجالات لنقل الخبرات والتجارب المفيدة والنافعة للمنتسبين.