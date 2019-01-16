شرطة دبي تضبط 100 ألف و678 قطعة مقلدة لعلامات تجارية شهيرة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

تمكنت فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من ضبط بضاعة مقلدة لعلامات تجارية شهيرة قدرت قيمتها بمليار و 70 مليون درهم.

في عملية أطلق عليها «3 doors» أو الأبواب الثلاثة كونها من أكبر الضبطيات التي تمت من حيث قيمة البضاعة المضبوطة خلال 2018، والتي كانت عبارة عن بضائع مغشوشة ومقلدة معروضة للزبائن في 3 شقق متقابلة في إحدى المناطق الراقية في دبي، تتكون من حقائب وأحذية نسائية واكسسوارات ومستلزمات منزلية.

12 سيارة

وقال العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لـ«البيان» إن معلومات موثوقة وردت إلى الشرطة تفيد بوجود معرض يتكون من 3 شقق لبضائع مقلدة ترتاده بعض الزبائن معلومة للباعة.

وتم تشكيل فريق للتأكد من المعلومات الواردة وجمع بيانات عن الموقع وساعات العمل ومن ثم تحديد ساعة الصفر لمداهمة الموقع الذي ضبط فيه شخصان من جنسية آسيوية يديران عملية البيع و 100 ألف و678 قطعة مقلدة، مشيراً إلى أنه تم استخدام 12 سيارة نقل كبيرة لنقل البضائع بعد انتهاء الإجراءات الأمنية إلى مستودعات تابعة لمحاكم دبي تمهيداً لتحويل القضية للنيابة وانتظار حكم المحكمة بإتلاف البضائع المقلدة.

وأشار الجلاف إلى أنه تبين بعد عمل كمين محكم والسيطرة على البضائع أنه يتم تركيب العلامات التجارية للبضائع في داخل أماكن البيع بحرفية ودقة عالية.

ولكن هذه الدقة لا تنطلي على القائمين بالفحص الفني الذي يتم في المختبرات الجنائية التي تقوم بالتأكد من فحص البضائع ومقارنتها بالعلامات الأصلية، وفي حال عدم توفر العلامات الأصلية في الدولة يتم التواصل مع مالكيها لإجراء مقارنة صحيحة، منوهاً بأن هذه البضائع تضر باقتصاد الدولة، كما تضر بأصحاب العلامة التجارية الأصلية.

حملات

ولفت إلى أن شرطة دبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تقوم بحملات على مدار العام، بهدف المحافظة على حقوق الملكية لأصحاب العلامة التجارية الأصلية، ومنع انتشار البضائع المقلدة لآثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع.

كما أن الشرطة لديها إجراءات صارمة، وتقوم بتعقب مرتكبي الجرائم الاقتصادية في الإمارة من خلال عناصرها الذين ينتشرون في جميع أنحاء دبي بهدف جمع المعلومات الموثوقة التي تتعلق بممارسة بيع البضائع المقلدة.