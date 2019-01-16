«إقامة الفجيرة»: عام التسامح محطة وطنية مهمة

المصدر: الفجيرة - وام

أكد العميد مبارك ربيع بن سنان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في الفجيرة، أن عام التسامح - 2019 يعد محطة وطنية مهمة، وتتويجاً بأنبل القيم التي تحرص قيادتنا الرشيدة بصورة دائمة على نشرها بين جميع الشرائح في مجتمع الإمارات.

وقال، إن عام التسامح جاء نتاج سياسة حكيمة، ترى أن الإنسان هو محور الحياة، وأن المحبة والتسامح والتعايش هو أسلوب للعيش الكريم، وأهم عناصر قوة دولتنا التي عبرت بها قلوب الناس بالمحبة وأكسبتها احترام الجميع.

وأضاف: إن المبادرة تحرير شهادات ميلاد بمناسبة عام 2019 «عام التسامح» لكافة منتسبيها، وتوزيعها عليهم بإشراف فريق السعادة تأتي ضمن مجموعة أجندة مبادرات وفعاليات الإدارة العامة خلال عام التسامح، كما تأتي تشجيعاً لجميع موظفي الإدارة العامة بقصد فتح صفحة جديدة في مجالات التميّز والإبداع والابتكار عن العام الماضي.