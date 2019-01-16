شرطة دبي تفتتح معرض «التسامح سعادة»

المصدر: دبي - البيان

افتتح اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، معرض «التسامح سعادة» الذي نظمته اللجنة النسائية في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات بالتعاون مع شركة «مفتاح السعادة» بحضور العميد نعيم الخطيب مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات بالنيابة.

واطلع اللواء بخيت على محتويات المعرض والذي تضمن منصة لعرض كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كتاب «قصتي... 50 قصة في خمسين عاماً»، الذي يؤرخ السيرة الذاتية لسموه.

وضم المعرض مشاركة 25 شركة من مختلف الجنسيات تحت سقف واحد لعرض ما تقدمه من خدمات في مختلف المجالات. وبينت أن المعرض سيستمر لمدة 3 أيام .