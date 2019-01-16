مختبر دبي المركزي الأول عالمياً في اعتماد مواصفات فحوصات الأغذية الحلال

المصدر: دبي - البيان

حصل مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي على الاعتماد الدولي طبقاً للمواصفة ISO/IEC 17025 في مجال الفحوصات للأغذية الحلال، والذي يعد الأول من نوعه عالمياً، في تغطية الفحوصات التخصصية التي تشتمل على منتجات الجيلاتين الحيواني.

وقال المهندس أمين أحمد، مدير مختبر دبي المركزي في بلدية دبي: إننا نسعى دائما إلى تطوير خدماتنا لتواكب التطورات العلمية الحادثة في مجالات الفحص عامة، وفحص المنتجات الحلال خاصة، للتأكد من خلوها من أية ملوثات أو مواد تخالف المواصفات القياسية الإماراتية والدولية، للمنتجات الحلال.

، وتأتي عملية تطوير مختبر فحص الأغذية ودعمه باستخدام أدق وأحدث التقنيات والأجهزة التخصصية المتطورة مثل تقنية كاشف مطياف الكتلة عالي الكفاءة (LCMSMS) ضمن خطة مشاركة البلدية في دعم وتطبيق رؤية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي.

ويأتي هذا الإنجاز بطبيعة خاصة، حيث إنه الأول من نوعه، والذي يمنحه مركز الإمارات العالمي للاعتماد (EIAC) طبقاً لمواصفات الحلال حسب (ISO/IEC 17025) للمختبر على المستوى المحلي والعالمي. إضافة لتطبيق المختبر لأعلى مستويات الدقة في الفحص الكمي للملوثات بناء على مواصفات الحلال المعتمدة.

كما أن مختبر دبي المركزي يقدم عدداً من الاختبارات التي تخدم منظومة الرقابة الغذائية على السلع الواردة للدولة، والتي تقوم بالرقابة المستمرة على الأغذية بالمنافذ والأسواق.