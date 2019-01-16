«طرق دبي»: 130 % زيادة رحلات التأجير الذكي العام الماضي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

قطعت مركبات التأجير الذكي التي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي أكثر من 359 ألف رحلة خلال العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 130% عن عام 2017 الذي بلغت فيه عدد الرحلات 156 ألف رحلة، وتأتي هذه الزيادة بعد رفع ساعات الاستئجار من 6 ساعات إلى 24 ساعة بحد أقصى والسماح للشركتين المشغلتين بزيادة أسطول مركباتهما من 200 مركبة إلى 400 مركبة.

والتي من المتوقع اكتمالها قبل منتصف العام الجاري.

زيادة

وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، لـ«البيان»: «يتم مراجعة حجم الطلب على خدمة التأجير الذكي وسيتم زيادة عدد مركبات التأجير الذكي إذا كانت هناك حاجة مستقبلاً، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الهيئة العام الماضي وتضمن إضافة 200 مركبة جديدة وإدخال فئات جديدة من نوعي الإنفنتي والشيفروليه».

مشيراً إلى أن نظام تأجير المركبات بالساعات يعد وسيلة بديلة لمستخدمي المواصلات العامة في إمارة دبي، تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، خصوصاً أنها تطبق أفضل الممارسات العالمية بشأن الاستخدام المشترك للمركبات المستأجرة إضافة إلى توفير وسائل نقل ذات كفاءة عالية وبكُلفة مالية منخفضة.

وأوضح بهرزويان أنه مع تنامي الطلب على هذه الخدمة حرصت الهيئة على زيادة المواقف المخصصة لتلك المركبات حول محطات المترو وفي أماكن مختلفة بإمارة دبي، وأصبح بإمكان السياح وقاطني الإمارة ترك المركبة في أي موقف تابع للهيئة،.

مؤكداً أن سهولة حجز المركبة واستخدامها عبر التطبيق الذكي التي تتم دون الاستعانة بأي عنصر بشري عند تسلُّم المركبة وإرجاعها أحد أسباب الإقبال على هذه الخدمة الفريدة من نوعها، حيث إنه لا يتطلب استخدامها سوى تحميل التطبيق والتسجيل في نظام إدخال رقم التعريف الشخصي في الجهاز الموجود بالمركبة، وعند الانتهاء من استخدام المركبة، يتم إغلاقها عبر التطبيق.

تطبيق

وأشار إلى أن هناك شركتين مزوّدتين لهذه الخدمة وهما (U drive) و(Ekar)، وتتوافر تطبيقاتها عبر متجري أبل وأندرويد، ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق والتسجيل في الخدمة عبر استخدام المستندات المطلوبة، وهي رخصة القيادة وبطاقة هوية صالحة وبطاقة ائتمانية، وبعد التسجيل يحصل المستخدم على رقم سري ورمز التعريف الشخصي لمرة واحدة.

وبعد تفعيله يبحث عن أقرب مركبة عبر الخريطة الموجودة في التطبيق لحجزها.

ولفت مدير إدارة أنظمة المواصلات إلى أن المستأجر ملزم بالتشريعات المُنظِّمة للسير والمرور في دبي، واستخدام المركبة وفقاً للعقد المبرم بينه وبين الشركة، والالتزام بعدد الركاب المُصرّح بهم، كما يجب على المستخدم عدم السماح للغير بقيادة المركبة، وأن يُبلّغ الجهات المعنيّة عن الأشياء التي يُعثر عليها فيها، كما أنه ملزم بعدم تجاوز المدة المسموح بها لاستخدامها.

ولفت بهرزويان إلى أن مستخدم مركبة التأجير الذكي غير ملزم بسداد رسوم الوقود والتأمين والمواقف، إذ إن جميع هذه الخدمات مجانية عند استخدام إحدى مركبات التأجير الذكي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الهيئة احتوت ارتفاع أسعار الوقود بتفاهمات مع الشركات المشغلة لتبقى الأسعار كما هي دون زيادة وهي 40 فلساً للدقيقة عند إعادة المركبة إلى نقطة البداية، و50 فلساً للدقيقة عند تركها في موقف آخر.