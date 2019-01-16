«جمارك دبي» تطلق جائزة «الثريا» لتعزيز إسهامات المرأة العاملة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمارك دبي جائزة المرأة الجمركية الرائدة تحت شعار «الثُريا» تهدف إلى إلقاء الضوء على إسهامات المرأة العاملة وتشجيعها وتحفيزها لإحداث نقلة نوعية في السعادة الوظيفية وتطوير وتعزيز التنافسية الإيجابية بين جميع موظفات الدائرة بمختلف مستوياتهن الوظيفية.

وذلك بحضور أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي ورجاء القرق رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات، والقيادات النسائية في المجتمع وأعضاء اللجان النسائية في الجهات الحكومية.

ويأتي إطلاق الجائزة لتحفيز موظفات جمارك دبي على اختلاف درجاتهن الوظيفية وتشجيعهن على الإنجاز والابتكار والتنافسية الإيجابية في بيئة العمل الجمركية، وذلك تثميناً لدور المرأة العاملة، ودعماً لتميزها الدائم، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة.

10 فئات

وتشمل الجائزة في إصدارها الأول 10 فئات مختلفة منها «المرأة القيادية الرائدة، المرأة الجمركية الرائدة في المجال الميداني، المرأة الرائدة في المجال الإداري، (المرأة الرائدة في المجال التقني، الفني، التخصصي)، المرأة الجمركية الجديدة، المرأة المبتكرة، الجندي المجهول، المرأة الرائدة في استشراف المستقبل، المرأة الرائدة في البحث العلمي، فئة التكريم الخاصة».

وقال مدير جمارك دبي: «إن إطلاق الإصدار الأول لجائزة المرأة الجمركية الرائدة جاء كمنظومة جديدة في دعم وتحفيز الموظفات على زيادة الإنتاجية والشعور بالإيجابية والسعادة في بيئة العمل من حيث خلق كيان استراتيجي مهم للمرأة في الدائرة.

وتثميناً لما قدمته من إسهامات مُشرفة في مختلف الميادين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فأصبح لها دور محوري في تنمية الاقتصاد وتطويره عبر توليها مناصب قيادية مرموقة أثبتت جدارتها فيها، حيث لدينا قيادات نسائية في منظومة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي والسلك القضائي والدبلوماسي، والجمركي والشرطي والقضائي والتربوي والصحي والثقافي».

وخلال الحفل عرضت بخيتة سيف المهيري كابتن طيار في طيران الإمارات تجربتها في مجال الطيران وكيف استطاعت ابنة الإمارات إحراز التقدم في مجالات عمل مختلفة كانت مقتصرة على الرجال فقط.

تكريم

وفي ختام الحفل كرم مدير جمارك دبي أقدم عشر موظفات في الدائرة لا يزلن على رأس عملهن تقديراً لجهودهن المبذولة في خدمة العمل الجمركي وهن: وفاء العمدة، حميدة هداية الله، فينو راماني، لونا الناخي، إيمان شرف، ليلى حرب، فاطمة العطار، منى محمد، إيمان بدر السويدي وآمنة عبدالله.

منظومة متكاملة

قالت مريم الشامسي رئيسة اللجنة النسائية في جمارك دبي: «حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز حقوق المرأة وحمايتها عبر منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين.

ومن أبرز الخطى التي اتخذتها الدولة بعد ذلك كان إطلاق الدولة خطة استراتيجية لتمكين المرأة الإماراتية 2015 ـ 2021، تُعنى بوضع خطط عمل ترمي إلى تعزيز مكانة الإمارات وسط الدول الأكثر تقدماً في مجال تمكين المرأة، واليوم جمارك دبي تعزز من دور المرأة وريادتها أيضاً من خلال تنفيذ المبادرات التي تدعم تمكين المرأة في عملها والسعي الدائم لتحقيق الريادة في التميز المؤسسي.