إطلاق أول دبلوم متخصص في «الاتصال الحكومي» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الدبلوم المهني في الاتصال الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي الأول من نوعه.

ويتناول الدبلوم المهني الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة الشارقة التعريف بمفهوم واستراتيجيات الاتصال الحكومي، والخصائص الاتصالية لوسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية الاستفادة منها في المؤسسات الحكومية، بهدف تطوير مهارات المنتسبين بكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والتدرب على توظيفها في مجال الاتصال الحكومي لتعزيز التفاعل بين المؤسسة والمتعاملين.

وقالت جواهر النقبي، مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي إن إطلاق مثل هذه البرامج والمبادرات تسهم بشكل كبير في الارتقاء بالمنظومة المؤسسية، إلى جانب ترسيخ مفاهيم وممارسات الاتصال الحكومي على مستوى الإمارة والدولة، لافتة إلى أن الدبلوم المهني يتيح لمنتسبيه فرصة الاطلاع على أحدث تطورات ومستجدات ممارسات الاتصال الحكومي، ليس في الدولة فقط، بل في كافة أنحاء العالم.

وأكدت بأن الدبلوم المهني ينسجم مع خطط وبرامج المركز الدولي للاتصال الحكومي الهادفة إلى تطوير مهارات الموظفين والارتقاء بها.