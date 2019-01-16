60 % انخفاض أسعار الأسماك في سوق عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

انخفضت أسعار الأسماك في عجمان 60% مقارنة مع الأسعار التي كانت خلال فصل الصيف، وذلك بسبب تدفق الصيد الوفير وزيادة عدد قوارب الصيد الواردة إلى السوق خلال فترتي الصباح والمساء بمعدل 20 قارباً يومياً.

وأكد العاملون في سوق الأسماك أن الأسعار خلال الأسبوع الحالي شهدت انخفاضاً كبيراً عن الشهر الماضي نسبة إلى وفرة الأسماك بكل أنواعها، مشيرين إلى إقبال الجمهور للشراء لا سيما لأنواع الشعري والهامور والبلطي. وتوقع المراقبون انخفاضاً جديداً في الأسعار خلال الأيام المقبلة.

وقال مروان محمد أكبر والذي يعمل تاجراً للأسماك في سوق عجمان: «مع انطلاقة الموسم الجديد وبدء الصيد بالشباك هنالك انخفاض كبير في الأسعار»، مشيراً إلى أن سعر الكيلو للسمك الشعري يتراوح ما بين 10 إلى 20 درهماً، وكيلو الهامور ما بين 30 درهماً إلى 35 درهماً، ويباع كيلو الكنعد بـ 20 درهماً.

ومن جانبه أفاد علي يوسف غريب، الذي يعمل مراقباً في سوق السمك بعجمان، بأن الأسعار الحالية جيدة وفي متناول الجميع، لافتاً إلى أن أسعار الأسماك قبل شهرين ارتفعت بشكل كبير وعاد اليوم الوضع إلى طبيعته ووصلت نسبة انخفاض الأسعار إلى 60% مقارنة مع الأسعار التي كانت خلال فصل الصيف.

مؤكداً أن هذا الأمر ساهم في تعزيز القوة الشرائية في السوق وزاد من عدد المستهلكين وإقبالهم على شراء كميات كبيرة من الأسماك، لافتاً إلى أن سعر الكيلو من سمك الصافي وصل لـ 70 درهماً وخلال فصل الصيف وصل سعر الكيلو إلى 120 درهماً.

وأكد أن انخفاض الأسعار يشجع المستهلكين على الشراء وزيارة سوق السمك بصورة مستمرة ما يحقق الفائدة للصيادين والتجار وينعش الحركة التجارية في السوق.

وبدوره قال أحمد عيسى أحمد، الذي يعمل مراقباً في سوق السمك: «إن السوق خلال الأسبوع الحالي شهد وصول كميات كبيرة من الأسماك، الأمر الذي ساهم في خفض الأسعار لجميع أنواع الأسماك، لا سيما الأسماك التي يرغبها الجمهور مثل الهامور والشعري والصافي»، مشيراً إلى أنه يتم تنظيم مزادين يومياً لبيع الأسماك خلال فترتي الصباح والمساء.