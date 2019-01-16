«بلدية أبوظبي» ترخّص 7326 مشروعاً مستداماً

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عن ترخيص 7 آلاف و 326 مشروعاً مستداماً، حيث تحرص على إيجاد بيئة ملائمة ومتطابقة مع متطلبات التنمية المستدامة.

وتواصل تحسين جودة الحياة وتنظر إلى الاستدامة ومبادئ المباني الخضراء كجزء لا يتجزأ من معايير إنشاء المباني في المدينة وتحقيق هذه القيم البيئية. وتفصيلاً أوضحت البلدية أنها قامت بترخيص العديد من المشاريع المستدامة منها 6400 فيلا مستدامة، و137 مدرسة، و162 مسجداً، و21 فندقاً، و565 بناية متعددة الاستخدامات و41 مستشفى.

مؤكدة أن الاستدامة كمفهوم وممارسة تنعكس إيجابياً على المباني، حيث تتصف بما يلي: خفض استخدام الماء والكهرباء، وتوفير جودة هواء داخلي أفضل، كما أن العمر الافتراضي للمبنى المستدام أطول من التقليدي، ويستفيد المبنى المستدام من الإضاءة الطبيعية لتوفير الطاقة المستهلكة في الإضاءة ويستخدم الطابوق العازل ويخفض من نسبة دخول الحرارة إلى المنزل، مما يقلل من استخدام أجهزة التكييف

وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد حققت وفراً مقداره 1.58 مليار درهم نتيجة تطبيقها معايير ومتطلبات الاستدامة في مشاريع البنية التحتية على اختلاف أنواعها، حيث تم تطبيق معايير الهندسة القيمية والاستدامة فيها خلال المراحل التصميمية.

معايير

وأكدت البلدية أن تطبيق معايير الاستدامة بدأ في مشاريع طرق وحدائق وبنية تحتية منذ العام 2011 ولا يزال مستمراً حتى الآن، حيث يتم تصميم المشاريع مع الاهتمام بمعايير بلدية مدينة أبوظبي، والمتضمنة متطلبات الاستدامة، فيما تم إدراج متطلبات الاستدامة في أدلة التصميم ومواصفات إنشاء الطرق والبنية التحتية والحدائق والمنتزهات.