فتح باب التسجيل لموسم الحج حتى 14 فبراير

فتحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/‏ 2019 م اعتباراً من يوم أمس، حتى 14 فبراير المقبل.

وذلك في جميع فروع الهيئة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ودائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة.

وأكدت الهيئة أن عملية التسجيل التي ستتم في 15 فرعاً على مستوى الدولة تتطلب بطاقة الهوية الأصلية وجواز السفر وذلك خلال الدوام الرسمي من الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية عصراً، وتعطى الهيئة أولوية التسجيل لكبار المواطنين.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن وقفة عيد الأضحى هذا العام ستوافق 11 أغسطس 2019 ويوافق عيد الأضحى 10 من ذي الحجة 1440 هـ التاريخ الميلادي 12 أغسطس 2019.

وتعمل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف من خلال إدارة الحج والعمرة على تنظيم عمل حملات الحج وشؤون العمرة.

وتقوم العديد من المؤسسات في الدولة بتسيير رحلات الحج للمواطنين غير القادرين على تحمل نفقاتها ومنها: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وتُعطي الأولوية لكبار المواطنين والأرامل والمطلقات، وذوي الدخل المحدود.

فضلاً عن الذين لم تتم الموافقة على طلباتهم في الأعوام السابقة، كما يُشترط على المتقدم أن يكون ممن لم يسبق لهم تأدية الحج، وألا يقل عمره عن 40 سنة كما تدعم هذه المؤسسات أيضاً الأفراد من ذوي الدخل المحدود من خارج الدولة، إلا أنه ينبغي ورود طلباتهم عن طريق وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أو سفارات دولة الإمارات في الخارج، أو الهيئات المعتمدة لدى هذه المؤسسات.