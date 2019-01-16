سفيرنا في كازاخستان يشرف على مشروع «صحتك تهمنا»

المصدر: أستانا - وام

أشرف الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان على تنفيذ مشروع «صحتك تهمنا»، بالتعاون مع مستشفى لإعادة التأهيل التربوي النفسي رقم 2 في العاصمة الكازاخية أستانا بدعم مقدم من جمعية الشارقة الخيرية.

وقال الجابر خلال لقائه أيغيريم المولدايفا مديرة المستشفى: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة دأبت على تنفيذ عدد من المشاريع الخيرية والإنسانية في مختلف دول العالم».

ومن جهتها، أعربت مديرة المستشفى عن شكرها لجمعية الشارقة الخيرية وسفارة الدولة على الدعم المستمر وتنظيم مثل هذه الفعاليات.