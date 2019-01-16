إطلاق الدفعة الـ 3 من «سفراء وطني الإمارات»

المصدر: دبي - وائل نعيم

أطلقت مؤسسة وطني الإمارات الدفعة الـ 3 من برنامج «سفراء وطني الإمارات» تحت شعار «سفراء العطاء»، الذي يستمر حتى الـ 10 من أبريل المقبل.

وقال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، لـ«البيان»: «إن البرنامج يهدف في نسخته الثالثة إلى تنمية تفكير المشاركين وإكسابهم العديد من المهارات والمعارف والسلوكيات، بالإضافة إلى تأهيلهم للقدرة على القيادة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة في مجالات القيادة والثقافة».

سمات

وأضاف: «يطبق البرنامج منهج تجريبي للتعلم يتناول فيه السمات والطرق الرئيسية للنجاح بما في ذلك سبل التفاعل والتواصل والتحدي، كما يُساعد المشاركين على تنمية مهارات العمل الجماعي وتمكينهم من تحمّل المسؤولية وإبراز مهارات القيادة الكامنة بداخلهم، والتفكير الإبداعي والعمل الجماعي، حيث تسلحهم بالأدوات اللازمة للتغلب على كافة المشاكل المستقبلية».

زيارات ميدانية

وأشار ضرار بالهول إلى أن برنامج سفراء وطني الإمارات يتضمن 3 باقات عبارة عن ورش عمل وزيارات ميدانية، منوهاً بأن البرنامج يتضمن خلال الشهر الجاري إقامة 3 ورش عمل هي:

وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي من تنفيذ مؤسسة وطني الإمارات ويستفيد منها 41 طالباً وطالبة، وورشة بروتوكول العلم وستنفذها أكاديمية شرطة دبي وتستهدف 41 طالباً، بالإضافة لورشة إعداد التقارير وفن الكتابة من تنفيذ مؤسسة وطني الإمارات وتستهدف 20 طالباً و 21 طالبة.

أنشطة تطوعية

وأوضح بالهول أنه خلال شهري فبراير ومارس المقبلين سيتم تنفيذ 7 ورش يستفيد منها 123 طالباً، وهي: دورة إسعافات أولية ومن المقرر أن تنفذها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وورشة أساليب إدارة الأنشطة والبرامج التطوعية الخيرية وتقدمها مؤسسة وطني الإمارات، وورشتان في موضوع الابتزاز الإلكتروني وتقدمهما خدمة الأمين، وورشة حول صندوق العلم وينفذها متحف الاتحاد، بالإضافة لورشتي عمل لتعلم لغة الجسد تقدمهما مؤسسة وطني الإمارات.

التسامح والسنع

وتابع بالهول: «خلال أبريل المقبل سيتم تنفيذ 8 ورش تفاعلية وهي: ورشة حول تعريف الطلبة بـ«إكسبو 2020 دبي» وتنفذها إدارة إكسبو، وزيارة ميدانية للالتقاء بشخصيات شبابية قيادية.

إضافة لورشتي عمل لتعليم صناعة الإفلام الوثائقية عن التسامح، وورشة عن ثقافة السنع في مجتمع الإمارات، وأخرى عن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة من تنظيم الأرشيف الوطني، إلى جانب ورشة تعرّف الطلبة بدور المجلس الوطني الاتحادي، وأخرى حول الحياة البيئة الجبلية في الإمارات.