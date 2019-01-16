«طرق دبي» تبحث تعزيز التعاون مع الهند

المصدر: دبي - البيان

استقبل مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بمكتبه فيبول القنصل العام الهندي في دبي، تم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات بين هيئة الطرق والمواصلات، والمؤسسات والشركات الهندية العاملة في قطاعات القطارات والطرق والمواصلات، واستطلاع مشاريع الطرق القادمة والبنية التحتية في دبي.

وأشاد الطاير بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، لاسيما في الجانبين الاقتصادي والسياحي، والتي أثمرت عن زيادة في حجم التبادل التجاري بين الدولتين، وزيادة عدد السياح بين البلدين.

مشاريع

واستعرض مطر الطاير خلال اللقاء، أهم المشاريع التي تنفذها الهيئة لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي، إلى جانب جهود الهيئة في تحسين مستوى السلامة المرورية من خلال تطوير عمليات تدريب وتأهيل وترخيص السائقين، وفحص المركبات، ورفع مستوى وعي مستخدمي الطريق من السائقين والمشاة.