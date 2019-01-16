لجنة استشاري الشارقة تطلع على برامج مؤسسات الرعاية الاجتماعية

المصدر: الشارقة - وام

اطلعت لجنة شؤون الأسرة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال زيارتها لعدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، على جهودها وأدوارها في خدمة أفراد الأسرة.

وتعرفت اللجنة خلال زيارتها دار الرعاية الاجتماعية وواحات الرشد ومركز حماية المرأة من مسؤولي هذه الجهات إلى آليات عملها لتحقيق تعزيز الترابط والتلاحم الأسري والممارسات المطبقة لديها فيما يخص أعمالها، سواء في فئة الأطفال والمرأة أو المرضى النفسيين والسياسات والمعايير والبرامج التي تتبعها دائرة الخدمات الاجتماعية في تلك المؤسسات وسير عملها المجتمعي.