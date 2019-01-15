نائب رئيس الدولة يكرم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " أن دولة الإمارات قطعت مرحلة مهمة من مسيرة التميز الحكومي على مدى السنوات العشر الماضية، وأن معيار التميز للمرحلة المقبلة هو أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة في العالم.

وقال سموه: " قطعنا 10 سنوات من الإنجازات.. نريد أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة في العالم.. نريد من كل وزارة وهيئة حكومية أن تكون الأفضل من نوعها بالعالم في المرحلة القادمة من التميز الحكومي.. هذا هو المعيار والمقياس لأداء الجهات الحكومية في الدولة ".

وأضاف أن " دولة الإمارات بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ( حفظه الله ) أصبحت ملهمة للتميز ونموذجا للريادة وكفاءة العمل الحكومي في مجالاته كافة، لتبنيها منظوراً شاملاً للتميز محور وهدفه الأساسي خدمة الناس وجودة حياة الإنسان.. واهتمام ومتابعة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يمثل طاقة لدفع مسيرة التميز وشحذ همم بفريق العمل الحكومي وأبناء الإمارات الذين حولوا تجربة حكومتهم إلى ملهم ونموذج يحتذى ".

جاء ذلك لدى تكريم سموه الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الخامسة، وذلك في الحفل الذي تم تنظيمه اليوم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الوزراء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن " أصحاب الإنجازات المتميزة الذين كرمناهم اليوم مثال ونموذج لأعضاء فريقنا الحكومي.. نرى في كل موظف بحكومتنا طاقة وإمكانات وشغفاً بخدمة الوطن والمجتمع.. نريد إطلاق هذه الطاقة وتعزيز هذه الإمكانات وتحفيز الشغف للوصول بدولتنا إلى أعلى مستويات الأداء المتميز ".

وتابع سموه: " مسيرة دولتنا حافلة بالتميز.. واليوم نحتفي بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.. نفخر بما حققناه من إنجازات أسهمت في تعزيز تنافسيتنا وريادتنا وتقدمنا في الكثير من المجالات وأصبحت نموذجا يحتذى.. ونحن مستعدون على الدوام لمشاركة هذه التجارب وتبادل الخبرات مع أشقائنا وأصدقائنا بما يحقق الخير للناس ".

وأضاف سموه: " ننتظر من الفائزين بجوائز التميز تعزيز ريادتهم وتفوقهم، ومن فريقنا الحكومي تكثيف الجهود للارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة.. على الجهات الفائزة مسؤولية كبيرة في متابعة البناء على ما حققته من نتائج.. وننتظر من بقية الجهات التي لم تحقق النتائج المطلوبة إعادة النظر في أدائها وأسلوب عملها.. وتطوير خدماتها وتجاربها وآلياتها ".

وهنأ صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، مشدداً سموه على أن " الفوز بجوائز التميز هو حافز لمزيد من التفوق ونقل الخبرة والتجربة إلى فريق العمل "، مضيفا أن " التكريم ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة تحفيز وشحذ للهمم والطاقات، وسنتابع عمل كافة الفائزين بجوائز التميز ونقيم مستويات أدائهم وتطور تجاربهم، فالتميز ليس سباقاً ينتهي بالتكريم بل دورة حياة كاملة يقدم فيها الإنسان أفضل ما لديه ".



وشاح محمد بن راشد

وكرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بـ " وشاح محمد بن راشد "، الذي يمنح لمواطني الدولة ممن ساهموا بشكل جلي في تأسيس وخدمة الدولة إضافة لمن قدم خدمات جليلة وبارزة لها، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك لدور سموه في تعزيز القوة الدبلوماسية لدولة الإمارات في العالم، وقيادته عددا من المبادرات التي رسخت موقع الإمارات

وعززت دبلوماسيتها عالميا، والإنجازات الكبيرة التي حققها على صعيد ترتيب جواز السفر الإماراتي ووصوله إلى المركز الأول عالمياً.

كما كرم سموه، بوشاح محمد بن راشد، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وذلك لدوره المهم في جعل مطار دبي أكبر مطارات العالم والوصول به إلى الاحتفال باستقبال المسافر رقم مليار، ولإسهاماته على مدى أكثر من 30 عاماً في تعزيز موقع دولة الإمارات وإمارة دبي في قطاع الطيران المدني، والإنجازات الكبرى التي حققها مطار دبي وطيران الإمارات.



الفائزون في الفئات الرئيسية للجائزة

وكرم سموه الفائزين في الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، على النحو التالي:

في الفئة الرئيسية " الجهة الاتحادية الرائدة " والتي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في جميع معايير منظومة التميز الحكومي، فازت وزارة الداخلية في فئة الوزارات أكثر من 500 موظف، حيث سلم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي درع الجائزة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وفازت بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة فئة الوزارات أقل من 500 موظف كل من وزارة المالية وتسلم درع الجائزة معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ، كما فازت بها وزارة التغير المناخي والبيئة، وتسلم درع الجائزة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

كما فازت بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة فئة الهيئات أكثر من 500 موظف، الهيئة الاتحادية للطيران المدني وتسلم درع الجائزة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة و عمر بن غالب نائب مدير عام الهيئة.

أما جائزة الجهة الاتحادية الرائدة فئة الهيئات أقل من 500 موظف ففازت فيها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وتسلم درع الجائزة سعادة اللواء طلال حميد بالهول رئيس مجلس إدارة الهيئة وسعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة.

وفي فئة الجهة الأكثر تحسناً في الأداء على مستوى الوزارات خلال العامين الماضيين، فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتسلم درع الجائزة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني.

كما فاز المجلس الوطني للإعلام في الفئة ذاتها على مستوى الهيئات، وتسلم درع الجائزة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس ومنصور إبراهيم المنصوري مدير عام المجلس.

وعلى مستوى جوائز الفئات الفرعية، فازت بجائزة أفضل جهة في مجال الممكنات، التي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في مجالات " إدارة الموارد والقدرات المؤسسية "، كل من وزارة الداخلية وتسلم درع الجائزة اللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة وفريق العمل، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وتسلم درع الجائزة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وسعادة الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور مدير عام الهيئة.

وفازت بجائزة أفضل جهة في مجال الابتكار التي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في " محور الابتكار "، الهيئة العامة للطيران المدني، وتسلم درع الجائزة عمر بن غالب نائب مدير عام الهيئة وفريق العمل.

وفي الجوائز على مستوى المعايير الرئيسية، فازت وزارة تنمية المجتمع بجائزة أفضل جهة في مجال تقديم الخدمات، والتي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في معيار " خدمات سبع نجوم "، وتسلم درع الجائزة معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع.

كما فازت في هذه الفئة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وتسلم درع الجائزة معالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة والعميد سعيد راكان الراشدي مدير عام الإقامة والمنافذ بالإنابة، كما فازت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بجائزة أفضل جهة في تصنيف مراكز تقديم الخدمة التي تمنح للجهة الأفضل في نتائج تصنيف نظام النجوم العالمي.

وفازت وزارة الداخلية بجائزة أفضل جهة في مجال الحكومة الذكية، والتي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في معيار " الحكومة الذكية "، وتسلم درع الجائزة العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري أمين عام مكتب سمو وزير الداخلية، كما فازت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالجائزة وتسلمها معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين.

وحصلت وزارة الداخلية على جائزة أسعد بيئة عمل، والتي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في معيار " رأس المال البشري "، وتسلم درع الجائزة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل الوزارة.

وفي جائزة أفضل جهة في مجال الحوكمة الإدارية والمالية والتي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في معيار " الحوكمة "، فازت الهيئة العامة للطيران المدني.

وفي فئات الجوائز على مستوى المعايير الفرعية، فازت بجائزة أفضل تحقيق للأجندة الوطنية والتي تمنح للفرق الوطنية من الوزارات والجهات الحكومية التي حققت أفضل نتائج في مؤشرات " الأجندة الوطنية "، ثلاثة فرق عمل هي: فريق المؤشر الوطني " الشعور بالأمان "، وفريق المؤشر الوطني " سهولة ممارسة الأعمال "، وفريق المؤشر الوطني " الخدمات الإلكترونية/ الذكية ".

وفازت " مبروك ما ياك " بجائزة أفضل خدمة مشتركة، وقد شارك في تطوير هذه الخدمة كل من وزارات الداخلية والصحة ووقاية المجتمع، والمالية، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الصحة بأبوظبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ومجموعة بريد الإمارات، ودبي الذكية، وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية بأبوظبي.

ميدالية فخر الإمارات

ومنح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ميدالية فخر الإمارات المخصصة لمواطني الدولة ممن ساهموا بشكل واضح في خدمة المجتمع في مختلف المجالات، أو قدموا خدمات جليلة للإنسانية، إضافة لأصحاب الإنجازات الفردية البارزة لسعادة حمد عبيد ابراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

وقد ساهم الزعابي منذ توليه مهام رئيس البعثة في إسلام آباد في تعزيز وتوطيد العلاقات الإماراتية - الباكستانية عبر بناء شراكات جديدة وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق في مجمل القضايا المشتركة التي تهم البلدين، وفي تجسيد توجهات الدولة واستراتيجياتها في المساعدات الخارجية في الحد من نسبة الفقر بالتركيز على دعم قطاعي التعليم والصحة في باكستان وتنسيق العمل الإنساني والخيري والتنموي بما يخدم توجهات الدولة الإنسانية.

كما كرم سموه بميدالية فخر الإمارات سعادة سعادة حفصة عبد الله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وهي إحدى الشخصيات النسوية المتميزة في دولة الإمارات، وصاحبة الدور الدبلوماسي المهم في حصول مواطني دولة الإمارات على إعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة إلى البرازيل.

كما منح سموه ميدالية فخر الإمارات لكل من سعادة سعيد علي خميس الكعبي قائد فريق العمليات المدنية لمهمة رياح الخير في أفغانستان لمدة 4 سنوات، عضو فريق المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، والذي عمل أيضاً ضمن مهمة إعادة الأمل في اليمن، مديرا للعمليات الإنسانية، وساهم في توفير المساعدات الغذائية لأكثر من 17 مليون يمني بينهم أكثر من 11 مليون طفل، وتأهيل ودعم أكثر من 60 مركزا صحيا ومستشفى، وتطعيم أكثر من نصف مليون طفل ضد شلل الأطفال.

وكرم سموه بميدالية فخر الإمارات المهندس عمران أنور شرف الهاشمي مدير مشروع مسبار الأمل في مركز محمد بن راشد للفضاء، والذي شارك في تصميم وتطوير مشروع دبي سات 1 ودبي سات 2، وفي وضع تصور لتأسيس وكالة الإمارات للفضاء.

كما كرم سموه أحمد عيد المهيري العالم المتخصص في الفيزياء النظرية والثقوب السوداء وأول إماراتي يحصل على قبول لدراسات ما بعد الدكتوراه في معهد الدراسات المتقدمة في جامعة برينستون بالولايات المتحدة، والحاصل على درجة الدكتوراه في مجال الفيزياء من جامعة كاليفورنيا، وعلى جائزة أفضل رسالة دكتوراه على مستوى جامعة كاليفورنيا في مجالات الرياضيات والعلوم الطبيعية والهندسة.

كما كرم سموه بميدالية فخر الإمارات نجوم ناصر الغانم وهي شاعرة وكاتبة سيناريو ومخرجة إماراتية أنتجت العديد من الأفلام التي توثق التراث والتاريخ الإماراتي، وحازت العديد من الجوائز، وهي مستشارة سينمائية وإعلامية وثقافية.

وكرم سموه كذلك بميدالية فخر الإمارات، بخيتة محمد يوسف محمد عبدالله خبير مساعد اجتماعي في وزارة تنمية المجتمع، التي التحقت بالعمل في وزارة تنمية المجتمع عام 1974، ومن أبرز مساهماتها في الوزارة تنفيذ مبادرة (خيرنا لأهلنا) التي تم إطلاقها عام 2011 واستفاد منها نحو (5500) أسرة متعففة.

أوسمة رئيس مجلس الوزراء

وفي فئة أوسمة رئيس مجلس الوزراء، منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة، لسيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وفاز حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير عام.

كما منح سموه وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة مساعد للدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية - قطاع الاتصال والعلاقات الدولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ومنح سموه حصة أحمد الشحي المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير تنفيذي.

وفاز حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية - الإدارة العامة للعمليات الشرطية / القيادة العامة لشرطة الفجيرة في وزارة الداخلية بوسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الإشرافي.

وفاز علي أحمد أبو الزود مدير مركز خدمات المرور والترخيص بالشارقة - وزارة الداخلية بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مركز سعادة متعاملين .

وفازت سعاد سالم الشامسي مدير مشروع - تقني في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بوسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الفني/ التقني، فيما فاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مهندس عبد الرحمن محمد المرزوقي مدير تطوير الإنترنت - السياسات والبرامج في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وميعاد راشد السعدي مهندس شبكات في وزارة الداخلية.

كما فاز الدكتور وضاح طالب الهنائي، أخصائي أول ملاءمة المواقع النووية في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بوسام رئيس مجلس الوزراء في مجال الوظائف المتخصصة، وفاز محمد علي الحربي أخصائي تفتيش - محطة براكة في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بوسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الميداني.

وفاز بطي سهيل الكتبي إداري اسعاد المتعاملين بمركز سعادة المتعاملين التابع لبرنامج الشيخ زايد للإسكان في دبي بوسام رئيس مجلس الوزراء في مجال سعادة المتعاملين.

ومنح سموه وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب للدكتور نبيل حمود الصبيحة طبيب استشاري (أ) الرعاية الأولية بمركز رأس الخيمة للأسنان، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم كل من: عائشة علي الظهوري معلمة لغة إنجليزية - مدرسة جويرية بنت الحارث للتعليم الأساسي في وزارة التربية والتعليم، وراشد علي هاشم معلم تربية صحية وبدنية بمدرسة المعتصم للتعليم الأساسي في أبوظبي في وزارة التربية والتعليم.

وفاز محمد حميد المرزوقي أستاذ الهندسة الكيميائية وكيل كلية الهندسة في جامعة الإمارات العربية المتحدة بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل موظف مبتكر، فيما فاز أحمد محمد الشحي باحث مساعد قانوني في وزارة الموارد البشرية والتوطين بوسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الإداري، وفاز عبدالله صالح بوعلي محلل أمن المعلومات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بوسام رئيس مجلس الوزراء للموظفين المتميزين الجدد.

وحصلت هبة عبيد الشحي بيولوجي في إدارة التنوع البيولوجي بوزارة التغير المناخي والبيئة على وسام رئيس مجلس الوزراء للشباب.

التكريم الخاص

ومنح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " تكريماً خاصاً بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل ممرض لرقية أحمد الشحي رئيس وحدة الأقسام الداخلية والحرجة مستشفى القاسمي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مدرسة لعشبه عوض العيالي مديرة مدرسة الراية - دبي، قطاع العمليات المدرسية أ، في وزارة التربية والتعليم، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طالب مبتعث في درجة البكالوريوس لأحمد إبراهيم المنصوري طالب البكالوريوس في السياسة العامة في جامعة ديوك بالولايات المتحدة الأمريكية، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طالب مبتعث في فئة الدراسات العليا لتقى وضاح الهنائي طالبة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (أم.آي.تي بوسطن).

وكرم سموه وزارة المالية بدرع التكريم الخاص بالجهة الأكثر تأثيراً على تنافسية دولة الإمارات لهذه الدورة، وتسلم درع الجائزة معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وسعادة يونس خوري وكيل الوزارة.

وكرم سموه وزارة الموارد البشرية والتوطين بدرع التكريم الخاص بالجهة الأكثر تحقيقاً للمركز الأول في التقارير الدولية، وتسلم درع التكريم معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين وسعادة سيف أحمد السويدي وكيل الوزارة.

كما كرم سموه وزارة التغير المناخي والبيئة بدرع التكريم الخاص بالجهة الأكثر جاهزية للمستقبل، وتسلم درع التكريم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

وحصلت مبادرة الحلقات الشبابية على درع التكريم الخاص بالمبادرة المتميزة، وتسلمته معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وسعادة سعيد محمد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب.



40 جهة و402 مرشحاً

وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أطلق جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عام 2009 ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، انطلاقاً من رؤية سموه بجعل حكومة الإمارات من أفضل الحكومات.

وشهدت الجائزة في دورتها الخامسة تقدم 40 جهة حكومية من بينها 14 وزارة و26 هيئة تنافست في 25 جائزة منها 10 جوائز للجهات الاتحادية، و15 وساماً لرئيس مجلس الوزراء، وبلغ مجمل عدد الترشيحات التي تلقتها الجائزة 530 ترشيحاً بينها 402 لأوسمة رئيس مجلس الوزراء.