"الوطني الاتحادي" يوصي بزيادة رواتب وحوافز وامتيازات الأئمة والمؤذنين

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

أوصى المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة المنعقدة اليوم الثلاثاء بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس وحضور الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف خلال مناقشة سياسة الهيئة في شأن الإرشاد والتوجيه، بزيادة رواتب وحوافز وامتيازات الأئمة والمؤذنين بما يكفل تشجيع المواطنين على الانخراط في هذه الوظائف مع التأكيد على ضرورة إعداد برامج أكاديمية علمية متخصصة في الدراسات الشرعية الإسلامية وإعداد مذكرات واتفاقيات تعاون مع المؤسسات الإعلامية للدعاية والترويج عن الوظائف الدينية.

كما أوصى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس بتعميم تجربة أبوظبي في الترجمة الفورية لخطبة الجمعة على كل المساجد في مختلف إمارات الدولة وبناء برنامج ثقافي متكامل للفئات غير المسلمة لتعريفهم بقيم الوسطية والاعتدال وسماحة المبادئ الإسلامية، وبناء شراكات استراتيجية للهيئة مع مركز صواب، وهداية، والمؤسسات التعليمية، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، واللجنة العليا للتسامح، وغيرها من المؤسسات المعنية لتطوير دور الهيئة واستراتيجيتها و خطط عملها في الإرشاد والتوجيه والوعي الديني.

وأوصى بإعداد برنامج عمل لتحديث وتطوير المحاضرات الدينية والمواعظ والخطب والبرامج الدينية سواء في محتواها الديني لتكون أكثر التصاقا بقضايا المجتمع المعاصرة وتطورات الحياة الاجتماعية، أو في وسائل نقل هذا المحتوى إلى المستهدفين، وتأمين كافة مساجد الدولة بكاميرات مراقبة أسوة بمساجد إمارة أبوظبي، والوسائل الأمنية الأخرى اللازمة لعدم العبث بممتلكات المساجد أو استغلالها من المخالفين أو المجرمين، ووضع جداول زمنية محددة للانتهاء من أعمال الصيانة في المساجد، وسرعة استبدال جميع المساجد المؤقتة والكرفانات الخاصة بالصلاة إلى مساجد دائمة.

كما أوصى المجلس بوضع خطط لزيادة مراكز تحفيظ القران الكريم بالدولة على أن لا تكون ملحقة بالمساجد فقط، وإلزام هذه المراكز بتقديم تقرير سنوي عن أنشطتها وأعمالها، وإعداد سجلات دقيقة بهذا الشأن، واستحداث نظام إلكتروني يساعد الواقفين على متابعة إيراداتهم الوقفية، وإعداد برامج تأهيل وتدريب للكوادر البشرية في مجال الاستثمار الوقفي، بالإضافة إلى إعداد برنامج للتسويق الإعلامي لنشر ثقافة الوقف، والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة لتنمية الموارد الوقفية.