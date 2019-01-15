بالفيديو.. فعاليات جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز

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انطلقت صباح اليوم بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فعاليات الدورة الخامسة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز والتي تعد أرفع جائزة للتميّز الحكومي في الدولة، حيث تهدف للارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة ترتكز على النتائج المحققة ونشر الوعي بمبادئ التميّز والريادة وأهميتها للحكومات الحديثة.

وفيما يلي تفاصيل تغطيتنا للجائزة:

 

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