بالفيديو.. فعاليات جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز

انطلقت صباح اليوم بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فعاليات الدورة الخامسة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز والتي تعد أرفع جائزة للتميّز الحكومي في الدولة، حيث تهدف للارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة ترتكز على النتائج المحققة ونشر الوعي بمبادئ التميّز والريادة وأهميتها للحكومات الحديثة.

وفيما يلي تفاصيل تغطيتنا للجائزة:

انطلاق فعاليات الدورة الخامسة ل #جائزة_محمد_بن_راشد_للأداء_الحكومي_المتميز والتي تعد أرفع جائزة للتميّز الحكومي في الدولة، حيث تهدف للارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة ترتكز على النتائج المحققة ونشر الوعي بمبادئ التميّز والريادة وأهميتها للحكومات الحديثة.#البيان pic.twitter.com/rzCVdW0dWM — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 15, 2019

سمو الشيخ عبد الله بن زايد يفوز بوشاح محمد بن راشد لجهود سموه في المجال الدبلوماسي وإسهامه في وصول جواز السفر الإماراتي للمرتبة الأولى عالمياً#جائزة_محمد_بن_راشد_للأداء_الحكومي_المتميز@ABZayed pic.twitter.com/hRTqw4FJjF — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 15, 2019

سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات يفوز بوشاح محمد بن راشد لجهوده في جعل من مطار دبي أكبر مطارات العالم، والوصول لاستقبال مليار مسافر عبر المطار#جائزة_محمد_بن_راشد_للأداء_الحكومي_المتميز

@HHAhmedBinSaeed — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 15, 2019

وزارة الداخلية تفوز بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة – الوزارات أكثر من 500 موظف#جائزة_محمد_بن_راشد_للأداء_الحكومي_المتميز

@moiuae — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 15, 2019

وزارة المالية ووزارة التغير المناخي والبيئة تفوزان بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة – الوزارات أقل من 500 موظف#جائزة_محمد_بن_راشد_للأداء_الحكومي_المتميز

@MoCCaEUAE @MOFUAE — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 15, 2019

الهيئة العامة للطيران المدني تفوز بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة – الهيئات أكثر من 500 موظف #جائزة_محمد_بن_راشد_للأداء_الحكومي_المتميز

@gcaauae — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 15, 2019

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تفوز بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة – الهيئات أقل من 500 موظف #جائزة_محمد_بن_راشد_للأداء_الحكومي_المتميز

@TheUAETRA — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 15, 2019

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تفوز بجائزة الوزارة الأكثر تحسناً خلال العامين الماضيين#جائزة_محمد_بن_راشد_للأداء_الحكومي_المتميز

@mohapuae — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 15, 2019