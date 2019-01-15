159 مليون درهم مشاريع صيانة المباني بالشارقة العام الماضي

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت دائرة الأشغال العامة بالشارقة أن القيمة الإجمالية لمشاريع الصيانة في الشارقة خلال العام الماضي، تجاوزت 159 مليون درهم، وتضمنت المشاريع الصيانة التشغيلية لـ302 مبنى حكومي و41 حوضاً للسباحة و52 نافورة ونصباً تذكارياً، فضلاً عن توسعة وتطوير 74 مسكن إمام وما يزيد على 49 مشروعاً ما بين صيانة تجميلية ووقائية في عدة مبانٍ متفرقة في مختلف مناطق الإمارة.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة تتنوع الصيانة التي تقوم بها الدائرة بين الصيانة الشاملة للأعمال المدنية والإلكتروميكانيكية، والصيانة الطارئة والصيانة الوقائية وإعادة تأهيل المباني الحكومية واستبدال الأصول التالفة والصيانة التشغيلية.

والتي تتم عبر عقد لمدة سنتين بقيمة 60 مليون درهم والتي تشرف الدائرة فيها على صيانة ما يفوق 302 مبنى حكومي فيها، وتطبق الدائرة نظام التفتيش الذكي للمنشآت على ما يفوق 302 مبنى حكومي.

ويعتمد في مراحل تشغيله على مجموعة من الإجراءات الإلكترونية الذكية، بدءاً من تقييم الأدوات والمعدات اللوجستية الموجودة في المبنى إلى معالجتها وصيانتها وفق البلاغات الواردة إلى جانب الصيانة الدورية. واستجابت الدائرة العام الماضي لـ18800 بلاغ صيانة مسجلة انخفاضاً عن بلاغات العامين الماضيين بنسبة 51% على الرغم من زيادة عدد المباني ما يدل على جودة الأعمال المقدمة عاماً بعد عام.

أما الشق الثاني تضمنت الصيانة التشغيلية على المسابح وبلغت ميزانية العقد السنوي لصيانة أحواض السباحة خلال العام الماضي 3.5 ملايين درهم .