«أبوظبي للإسكان»: نعمل على تقليل زمن الخدمات

المصدر: العين - داوود محمد

أكد حمد نخيرات العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، أن الهيئة تركز حالياً على تقليل المدة الزمنية للحصول على الخدمات الاسكانية من قرض أو مسكن أو أرض.

وذلك منذ تقديم الطلب لحين الحصول على الخدمة المطلوبة، وكذلك معالجة تحديات البناء في بنك أبوظبي الأول، وزيادة المراقبة والاشراف على المشاريع الإسكانية، والبت في طلبات الخدمات الاسكانية المقدمة من المواطنين الذين لديهم أكثر من زوجة، وتقليل قيمة الاستقطاع وأن يشكل الاستقطاع جزءاً محدوداً من الراتب ويتفاوت وفقاً لقيمة الراتب لكل مستفيد.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح في مجلس الخبيصي في مدينة العين، بحضور الفريق حمد سهيل الكتبي، وحمد سلطان الدرمكي، وعدد من الفعاليات المجتمعية وأبناء سكان منطقة الخبيصي في مدينة العين، حيث قدم حمد نخيرات العامري شرحاً توضيحياً حول مهام اختصاصات الهيئة وقال:

«إن الهيئة تحرص على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير المسكن الملائم لمواطني إمارة أبوظبي، وفقاً لأعلى المعايير، مجدداً الشكر للقيادة الرشيدة على المكرمة التي جاءت بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات.

والتي تضمنت حزمة الخدمات الإسكانية من قروض وتوزيع مساكن وأراض سكنية بقيمة 18.3 مليار درهم لعدد 12.475 مستفيداً.

وأواضح أن رؤية الهيئة تتمحور حول تقديم برامج اسكانية متنوعة، في مقدمتها توفير المساكن الملائمة لجميع مواطني إمارة أبوظبي، والتي تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم، من حيث الموقع الجغرافي، والتصميم، والحجم، والقيم الثقافية، وغيرها من الاحتياجات التي تحقق الاستقرار الأسري للمواطنين. وقال: «إن الهيئة أنجزت العديد من المشاريع الإسكانية خلال السنوات القليلة الماضية.

وجاري العمل في مشاريع اسكانية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، كما حققت العديد من الإنجازات خلال مسيرة عملها خاصة فيما يتعلق بعملية التحول الذكي لخدماتها وتوفير كافة سبل الراحة للمتعاملين من أجل انجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة».