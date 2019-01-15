12.3 مليون طلب لرواد مركبات الأجرة نفذتها «طرق دبي» 2018

المصدر: دبي ـ البيان

نفّذ مركز الحجز والتوزيع بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي 12 مليوناً و367 ألفاً و866 طلباً لرواد مركبات الأجرة في إمارة دبي في العام 2018 مقارنة مع العام 2017، الذي نفذ المركز خلاله (10) ملايين و(573) ألفاً و(855) طلباً، أي بنسبة زيادة بلغت (%17).

وأوضح محمد نبهان، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب في مؤسسة المواصلات العامة بأن معدل وقت وصول مركبة الأجرة للمتعاملين بلغ العام الماضي (11.35) دقيقة، وتم تطبيق مقارنات معيارية مع سنغافورة وأستراليا الغربية لحساب نسبة الحجوزات المنفذة خلال عشر دقائق، حيث بلغت في العام 2018 (62%) ويهدف المركز إلى تطوير تنفيذ الحجوزات وتلبية طلب العميل بصورة أسرع.

فيما بلغ معدل وقت الرد على المكالمات الواردة إلى مركز الحجز والتوزيع (5) ثوان فقط مقارنة بـ(11,2) ثانية في العام 2017، أي بنسبة تحسن بلغت (89%).

وبلغ معدل رضا المتعاملين عن خدمات قسم الحجز والتوزيع من خلال التقييم الإلكتروني الذاتي في نظام الرد الآلي (82,6%) مقارنة بـ(80,4%) في العام 2017، أي بنسبة تحسن بلغت (3%).

وقال نبهان: «لقد استلم المركز خلال العام الماضي (6) ملايين و(814) ألفاً و(800) مكالمة، منها (4) ملايين و(879) ألفاً و(396) مكالمة عبر جهاز الرد الآلي (IVR) بتقنيته المؤتمتة كلياً، أي بنسبة (71.6%) من إجمالي عدد المكالمات الواردة إلى مركز الحجز والتوزيع. كما وصل عدد طلبات حجز مركبات الأجرة عبر التطبيقات الذكية (201) ألف و(851) طلباً».