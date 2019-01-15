تغيير أسماء 3 أحياء سكنية في العين

المصدر: العين - داوود محمد

قامت بلدية مدينة العين، ممثلة بدائرة التخطيط العمراني والبلديات، بتغيير أسماء اثنين من الأحياء السكنية الموجودة في منطقة العين وتصحيح مسمى منطقة ثالثة، حيث تم تغيير اسم منطقة الخليف لتصبح الريف، بينما تم استبدال مسمى منطقة مصيبيخ بالراقية، وتعديل اسم حي النبغا الواقع في منطقة ملاقط ليتحول إلى حي النبعة، واستبدال طريق الساد إلى طريق الطف.

كما قامت البلدية بعد اعتماد القرار، باستبدال اللافتات الإرشادية الدالة على تلك المناطق بأخرى تحمل المسميات الجديدة التي تم إطلاقها على الأحياء السكنية الثلاثة.

مقترحات

وأكدت إدارة البلدية أن هذه التغييرات تأتي لبعض المناطق كتصحيح للمسمى المتعارف عليه، والذي تقوم البلدية من خلاله بإشراك أفراد المجتمع في طرح مقترحاتهم وأفكارهم وأخذها بعين الاعتبار، كما قامت البلدية بتقديم مقترحات لأحياء سكنية وهي الخليف ومصيبيخ وذلك لإعطاء أسماء المناطق والأحياء مسميات أخرى أكثر جمالية وتناسب المسميات الأخرى لمناطق وأحياء منطقة العين.

من جانب آخر قامت البلدية باستبدال طريق الساد إلى طريق الطف، وذلك من بداية تقاطع جسر الساد على طريق العين حتى نهايته في منطقة الرحبة بالعاصمة أبوظبي، وكذلك قامت البلدية بتصنيع وتركيب لوحات طريق الطف حسب سير المشروع وعكس تسمية الشارع الجديدة على الأنظمة والخدمات ذات العلاقة، ويرجع تغيير تسمية الشارع نظراً لوجود منطقة جغرافية معروفة تاريخيا بهذا الاسم يمر عبرها هذا الطريق.

وتقوم إدارة التخطيط الحضري بقطاع تخطيط المدن والمساحة بالبلدية باستكمال إجراءات تغيير أسماء المناطق والأحياء من خلال تغيير المسميات الجديدة في قاعدة البيانات التخطيطية لتنعكس في تنفيذ اللوحات الإرشادية والاستدلالية بالأسماء المحدثة.