انطلاق مؤتمر حوافز العمل ومكافآت التقاعد في دبي 26 فبراير المقبل

المصدر: دبي-البيان

تنطلق في دبي 26 فبراير المقبل فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر «حوافز العمل ومكافآت التقاعد» الأول من نوعه في دولة الإمارات تحت رعاية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وتنظمه مونديال دبي، الشركة المتخصصة في قطاع الاستشارات المالية في الدولة، وبمشاركة نخبة مرموقة من المتحدثين الدوليين، والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات والمنطقة.

ويهدف مؤتمر ومعرض حوافز العمل ومكافآت التقاعد إلى فتح الباب أمام حوار مجتمعي بناء حول استراتيجيات مكافآت التقاعد في دولة الإمارات، وتدشين منصة سنوية لاستقطاب الخبراء والمعنيين والمهتمين للتباحث وطرح الأفكار والرؤى الجديدة حول حالة ومستقبل منظومات مكافآت نهاية الخدمة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، بما يمهد الطريق أمام الارتقاء بالمعايير المعمول بها في هذا الصدد في دولة الإمارات، لتكون قادرة على مواكبة ومنافسة أفضل الاستراتيجيات العالمية لاجتذاب أفضل الموظفين وأكفأهم.

وتستعرض الدورة الأولى من «مؤتمر ومعرض حوافز العمل ومكافآت التقاعد»، والتي تنعقد بفندق انتركونتننتال فستيفال سيتي بدبي، على مدى يوم كامل طبيعة العلاقة بخصوص مكافآت نهاية الخدمة بين أرباب العمل والموظفين في دولة الإمارات، وأبرز الممارسات المعمول بها والمبتكرة في هذا الصدد بالمنطقة والعالم، إلى جانب مناقشتها الحلول المبتكرة لإدارة مكافآت نهاية الخدمة، بما يعزز من فوائدها وعوائدها بين طرفي علاقة العمل التعاقدية.

وقال الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العوّر مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: «تلقي المتغيرات العديدة التي يشهدها عالمنا اليوم». وأوضح أن أهداف «مؤتمر ومعرض حوافز العمل ومكافآت التقاعد» تتواكب مع استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية 2017 – 2021، والمتمحورة حول تطوير وتطبيق منظومة تشريعية متكاملة لإدارة وتعزيز وتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية لتحقيق الريادة العالمية، وخلق بيئة عمل سعيدة ومحفزة لرأس المال البشري الحكومي.