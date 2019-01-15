محمد بن زايد: حريصون على تطوير العلاقات مع الصين

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حرص دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على تطوير علاقاتها مع جمهورية الصين الصديقة في مختلف الجوانب انطلاقاً من نهج الدولة في توسيع علاقاتها مع مختلف الدول الصديقة على قاعدة راسخة من الاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون والمصالح المشتركة.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس رسالة شفوية من شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة تتعلق بتعزيز العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر البحر، يانغ جيتشي المبعوث الخاص للرئيس الصيني عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي في جمهورية الصين.

ورحب سموه بمبعوث الرئيس الصيني.. معرباً عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والصين.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة وأوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والعلمية إضافة إلى مجالات الطاقة والتكنولوجيا وفرص تنميتها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة ويلبي طموحاتهما المستقبلية.

كما استعرضا مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد مبعوث الرئيس الصيني عمق علاقات بلاده مع دولة الإمارات التي تعد الشريك الاستراتيجي الأول للصين في المنطقة.. مشيراً إلى آخر الشراكات والمشاريع التي نفذها البلدان بافتتاح محطة كوسكو أبوظبي للحاويات التابعة لشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة في ميناء خليفة والتي تعد أول محطة دولية لشركة كوسكو الملاحية للموانئ التابعة لشركة كوسكو الصينية للشحن وهي أكبر شركة شحن متكاملة في العالم.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.