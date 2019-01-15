ولي عهد أبوظبي يبحث التعاون العسكري مع وزير الدفاع الأسترالي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مجلس قصر البحر، كريستوفر باين وزير دفاع أستراليا.

وبحث سموه والوزير كريستوفر باين علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها خاصة التعاون المشترك في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية.

كما استعرضا عددا من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.