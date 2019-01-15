سيف بن زايد يبعث رسالة إلى وزير الداخلية الجورجي

المصدر: تبليسي - وام

بعث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رسالة إلى جورجي غاخاريا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الجورجي تتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

سلم الرسالة عيسى عبدالله الباشه النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية جورجيا خلال استقبال وزير الداخلية الجورجي له بمكتبه بمقر الوزارة في تبليسي.

وأعرب الوزير الجورجي عن شكره للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لمتابعته الدائمة للتعاون القائم بين الوزارتين.

وأشاد الوزير الجورجي خلال اللقاء بالعلاقات القوية التي تجمع بلاده مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.

وتم خلال اللقاء بحث المواضيع المتصلة بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.