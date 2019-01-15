محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع قادة الدول المشاركين في «أسبوع الاستدامة»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».. عدداً من قادة وممثلي الدول والمؤسسات المشاركين في القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تقام ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

فقد التقى سموه ــ كلاً على حدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ــ إبراهيم محمد صليح رئيس جمهورية المالديف وميلو دوكانوفيتش رئيس جمهورية مونتينغرو وهيغ جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا.

وبحث سموه وضيوف البلاد خلال اللقاء.. علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدانهم وإمكانات وفرص تنميتها بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعوب في التنمية والتقدم والازدهار.

وتبادلوا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.

كما تناولت اللقاءات عدداً من القضايا والمحاور التي يناقشها «أسبوع أبوظبي للاستدامة» وخاصة «القمة العالمية لطاقة المستقبل» والتي تعد من أهم فعالياته بجانب تسليط الضوء على أبرز المبادرات التي تعرضها الحكومات والشركات العالمية بشأن حلول الطاقة والمياه والبيئة والتنمية المستدامة ومعالجة تحدياتها.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في مجلس قصر البحر.. أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة السابق وعدداً من الوزراء رؤساء الوفود المشاركين في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

ورحب سموه بالرئيس الأرميني والوزراء المشاركين في أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يعرض ويناقش أبرز التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والمبادرات الرامية إلى تحقيق الاستدامة وتطوير الحلول الكفيلة بمواصلة التقدم لبناء مستقبل أفضل رخاء وازدهاراً واستقراراً للأجيال المقبلة.

وتبادل سموه وضيوف البلاد خلال اللقاء الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدانهم وفرص تنميتها في مختلف الجوانب بما يلبي تطلعات شعوبهم في تحقيق التنمية والازدهار.

وأشاد أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا والوزراء بأهمية المحاور والقضايا الملحة التي تتناولها فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة بشأن الطاقة والمياه والتنمية المستدامة وتحدياتها.. مؤكدين أنه أصبح حدثاً دولياً بارزاً يناقش سبل إيجاد الحلول لتحديات الاستدامة التي تواجه العالم وحشد جهود المجتمع الدولي للعمل على بناء مستقبل أفضل لأجيال الغد.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.