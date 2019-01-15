مركز شرطة الراشدية يطلق مبادرة «قادتنا هم القدوة»

المصدر: ■ دبي - البيان

أطلق العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، مبادرة «قادتنا هم القدوة»، تزامناً مع إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كتاب «قصتي... خمسون قصة في خمسين عاماً»، حيث وزّع المركز الكتاب القّيم الذي يؤرخ السيرة الذاتية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على موظفي شرطة دبي.

وأكد العميد آل مالك أن توزيع كتاب «قصتي» على الموظفين جاء في إطار حرص إدارة مركز شرطة الراشدية على دعم المبادرات والأجندة الوطنية ودعم رؤى القيادة الرشيدة ودورها تجاه الوطن والمجتمع والاستفادة من تجاربها الغنية التي ساهمت في وصول الدولة إلى مكانة عالمية وإقليمية مرموقة ومتقدمة جداً.

محطات

وأشار العميد آل مالك إلى أهمية كتاب «قصتي» لما يوثقه من محطات مهمة في حياة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واسترجاع ذاكرة الزمن، والمشاريع التي أنجزت وتحققت والتي عززت من المكانة العالمية للدولة وإمارة دبي، مبيناً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ملهم للأجيال والقادة، وكتابه يتضمن معلومات تاريخية وقصصاً وعبراً وحِكماً.

ولفت العميد آل مالك إلى أن الهدف من إطلاق مبادرة «قادتنا هم القدوة» هو تعزيز مكانة قادتنا في قلوب الموظفين، وزرع ثقافة الإبداع والتعلم من تجارب القادة الغنية التي قادت إلى تحقيق نجاحات تحدث عنها العالم أجمع، وترجمت رؤى قيادتنا الرشيدة في البيئة المؤسسية.