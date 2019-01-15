ضاحي خلفان يطلع على نظام الدوريات المرورية في شرطة الفجيرة

المصدر: دبي - البيان

اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، على نظام الدوريات المرورية، ومجال التغطية اللاسلكية لشبكة الاتصال بدوريات الشرطة، واحتياجات منطقة الفجيرة من تقوية وتطوير شبكة الاتصالات اللاسلكية التي تستخدم من قبل شرطة الفجيرة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه إلى القيادة العامة لشرطة الفجيرة صباح أمس، حيث كان في استقباله اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، ونائبه العميد محمد بن نايع الطنيجي، والمديرون العامون وكبار الضباط.

تحسين

وناقش معاليه في الاجتماع الذي حضره قائد عام شرطة الفجيرة، ومديرو الإدارات من كبار ضباط شرطة الفجيرة، والمهندس علي محسن العمري، المدير التنفيذي لمجموعة المدينة الآمنة، معوقات الاتصال بدوريات الشرطة وسبل تحسين وتقوية القدرة التشغيلية لشبكات الاتصال، وتوسعة مجال التغطية لتصل الى كافة دوريات الشرطة التي تعمل في مناطق إمارة الفجيرة.

كما حضر الاجتماع العميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والعميد وليد المناعي، مساعد مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام للدراسات والبحوث الابتكارية والاستراتيجية.

غرفة العمليات

وقام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، يرافقه اللواء محمد الكعبي وكبار الضباط، بالاطلاع على تجربة عملية من خلال غرفة عمليات القيادة العامة لشرطة الفجيرة، تبين خطوات إبلاغ دورية شرطة بوقوع حادث، وسرعة وصولها إلى الموقع المبلغ عنه، والإجراءات المتخذة من قبل رجال الدورية.

كما اطلع معاليه على تقرير حول أهم إنجازات القيادة العامة لشرطة الفجيرة في مجال مؤشرات الأداء الأمنية، وما تم تحقيقه من خفض معدلات الجريمة، والحوادث المرورية على مستوى الإمارة.

كما اطلع معاليه على تقارير حول ما تم تحقيقه في مجال التميز، ومؤشرات البلاغات المسجلة من خلال تطبيق مركز الشرطة في هاتفك، ومدى تجاوب واستفادة الجمهور منه، ونسبة البلاغات التي تم تسجيلها من خلال التطبيق مقارنة بالبلاغات التي سجلت بشكل مباشر عبر مراكز الشرطة.

والتي أظهرت أن هناك إقبالا كبيرا من قبل الجمهور على استخدام التطبيق، والتقليل من عدد المراجعين، كما اطلع معاليه على زمن تقديم الخدمة وزمن الاستجابة للبلاغ من قبل متلقي البلاغ، وأكثر أنواع البلاغات المسجلة وجنسيات المبلغين.

عرفان

وفي ختام الزيارة أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بالجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ومستوى العمل فيها الذي يتضح من خلال مؤشرات الأداء المحققة، ومن جانبه توجه اللواء محمد أحمد الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة بالشكر إلى معالي الفريق ضاحي خلفان، على توجيهاته ودعمه ومتابعته الدائمة التي تعمل على تطوير منظومة العمل في كافة قطاعات الشرطة.