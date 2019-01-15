20 محطة لشحن المركبات الكهربائية برأس الخيمة نهاية مارس

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

أكدت الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه تدشين 20 محطة لشحن المركبات الكهربائية في رأس الخيمة ضمن مشروع تركيب 50 محطة جديدة في عجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة، والمقرر إنجازه في نهاية شهر مارس المقبل ضمن المرحلة الأولى للمشروع، كاشفة عن افتتاح أول محطة في 22 يناير الجاري، بمحطة أدنوك للتوزيع بمنطقة الجزيرة الحمراء.

وأوضح محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن التوسع العمراني والنهضة التي تشهدها رأس الخيمة دفعنا إلى تخصيص 20 محطة شحن للمركبات الكهربائية في رأس الخيمة تناسب التوزيع الجغرافي وتختلف بحسب الشاحن السريع والمتوسط، مشيراً إلى أن المحطات الخدمة الجديدة ستكون مجانية حتى نهاية 2020.

كما سيتم متابعة عدد المستفيدين من الخدمة للتوسع في إنشاء محطات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن محطة الشحن في منطقة الجزيرة الحمراء برأس الخيمة يأتي ضمن استراتيجية الهيئة ودعمها لمبادرة السيارات الكهربائية، التي ستنطلق في رحلة طريق تستمر لمدة 8 أيام من دون توقف وتضم 15 مركبة كهربائية من مدينة أبوظبي إلى صحار ومسقط بسلطنة عمان وصولاً إلى إمارة رأس الخيمة.

لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية والتي تغطيها الهيئة، ستنطلق الشهر المقبل ويستغرق المشروع شهرين منذ بدء تركيب 50 محطة جديدة، بعد تحديد المواقع الإنشائية وتوزيعها جغرافياً لضمان تقديم الخدمة لأكبر شريحة من مستخدمي المركبات الكهربائية.

وأشار إلى أن الهيئة هي المعنية بتنظيم تركيب محطات الشحن في المناطق التي تغطيها في إمارات الدولة، مؤكداً أن التنسيق مستمر مع الدوائر المحلية والحكومية في المناطق، للحصول على الاتفاق الذي يخولها تقديم الخدمة بعد توصيل الأجهزة بشبكة الكهرباء،

20 محطة

وأوضح منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن الدائرة هي المعنية بإصدار تراخيص إنشاء محطات الشحن المركبات الكهربائية في الإمارة.

لافتاً إلى أن الدائرة ستبدأ خلال الفترة المقبلة إنشاء 20 محطة ضمن المرحلة الأولى للمشروع، تنفيذاً لاستراتيجية حكومة رأس الخيمة لكفاءة الطاقة المتجددة 2040، حيث انتهت الدائرة من تنفيذ دراسة لتقييم مواقع المحطات وتوزيعها جغرافياً على مناطق الإمارة، وعدد المستفيدين المستهدفين من الخدمة، بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة لإنجاز المشروع.

مشروعات جديدة

وأشار إلى أن الدائرة تعتزم الإعلان قريباً عن إطلاق تشريعات جديدة لتنظيم إنشاء محطات الشحن الكهربائية في رأس الخيمة، بهدف تحول إمارة رأس الخيمة إلى مدينة ذكية ومستدامة، من خلال الحفاظ على البيئة وتشجيع أفراد المجتمع لاقتناء هذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة.

قرار

من جانبها، أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أن قرار إعفاء المركبات الكهربائية من رسوم تسجيل المركبات الجديدة ورسوم تجيد المركبات المسجلة، ونقل الملكية، اعتباراً من 1 أكتوبر 2018 وحتى 31 ديسمبر 2021، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة، بهدف تشجيع الجمهور على استخدام هذه السيارات الصديقة للبيئة.

وأشارت إلى أن القرار يأتي انسجاماً مع استراتيجية إمارة رأس الخيمة في توفير الطاقة والطاقة المتجددة 2040، واستهداف تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2040، وتقليل الاعتماد على استخدام الوقود في المركبات التقليدية، والمساهمة في تقليل البصمة الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة.

تدشين

بدأت دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، تركيب شواحن للمركبات الكهربائية في مبناها، للموظفين والمتعاملين، كونها أول دائرة حكومية محلية برأس الخيمة تطلق هذا المشروع البيئي، لتشجيع أفراد المجتمع على استخدام المركبات الصديقة للبيئة.

وأكد إبراهيم أحمد الزعابي مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة أن المشروع يأتي ضمن مساعي وإسهامات دائرة المحاكم لترسيخ دعائم الاستدامة، ضمن توجهات حكومة رأس الخيمة في توفير الطاقة والطاقة المتجددة 2040، وتحقيق الاستدامة البيئية، ما يعزز مكانة المحاكم كونها جهة صديقة للبيئة.