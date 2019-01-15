«الصحة» توجّه بتوسعة «الجزيرة الحمراء للعلاج الطبيعي» برأس الخيمة

المصدر: دبي - البيان

وجهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتوسعة مركز العلاج الطبيعـي والطـب الرياضي بمنطقة الجزيرة الحمراء برأس الخيمة، نظراً لتزايد الإقبال على المركز.

كما أوعزت الوزارة بتوفير أحدث الأجهزة الخاصة بخدمات العلاج الطبيعي في المركز، لتحقيق نقلة نوعية، وتقديم أرقى الخدمات لـ «كبار المواطنين» والأطفال والرياضيين وأصحاب الهمم وغيرهم من الفئات الأخرى المستفيدة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى «مركز الجزيرة الحمراء»، رافقه خلالها الدكتور يوسف محمد السركال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات، واستهدفت الاطلاع عن قُرب على سير العمل بالمركز، ومستوى جودة الخدمات المُقدّمة للمراجعين.

وأكد الدكتور العلماء، حرص الوزارة على تقديـم أفضل خدمات الرعاية الصحية المتميزة ذات الجودة العالية للمواطنين والمقيمين، وتطبيق أرقى المعايير والبروتوكولات المعتمدة عالمياً، وتوفير أحدث المستلزمات الطبية والأجهزة المتطورة اللازمة لمختلف الأقسام العلاجية في المنشآت الصحية على مستوى الدولة، وإيجاد الحلول المُبتكرة التي تستجيب للاحتياجات المتزايدة للسكان من الخدمات الصحية المُتخصّصة. وشاهد الدكتور العلماء غرفة العلاج بالذكاء الاصطناعي من خلال تقنية إعادة التأهيل الافتراضي (VR)، وأوصى باستقدام بعض الأجهزة المتطورة، وتوسعة بعض أقسام المركز .